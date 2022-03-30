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Медведев перечислил "лучшие" способы оставить Европу без газа - РИА Новости, 30.03.2022
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Медведев перечислил "лучшие" способы оставить Европу без газа
Медведев перечислил "лучшие" способы оставить Европу без газа - РИА Новости, 30.03.2022
Медведев перечислил "лучшие" способы оставить Европу без газа
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил пять способов, к которым прибегает Европа, чтобы остаться без газа. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T20:03
2022-03-30T23:45
экономика
санкции в отношении россии
совет безопасности рф
дмитрий медведев
россия
евросоюз
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил пять способов, к которым прибегает Европа, чтобы остаться без газа. "Заморозить "Северный поток"; заморозить активы Центрального банка России; заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет; отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта; провести обыски в офисах "Газпрома" в Германии. Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!" — написал он в телеграм-канале.После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники усилили санкционное давление на Россию. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России: около 300 миллиардов долларов.В этих условиях Владимир Путин поручил "Газпрому", Центробанку и правительству до 31 марта организовать перевод расчетов на рубли за поставки газа в недружественные страны. Страны "Большой семерки" заявляют, что не пойдут на это. Тем не менее, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа для Запада.
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экономика, санкции в отношении россии, совет безопасности рф, дмитрий медведев, россия, евросоюз
20:03 30.03.2022 (обновлено: 23:45 30.03.2022)
 
Медведев перечислил "лучшие" способы оставить Европу без газа

Зампред Совбеза Медведев назвал санкции Европы лучшими способами остаться без газа

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил пять способов, к которым прибегает Европа, чтобы остаться без газа.
"Заморозить "Северный поток"; заморозить активы Центрального банка России; заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет; отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта; провести обыски в офисах "Газпрома" в Германии. Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!" — написал он в телеграм-канале.
После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники усилили санкционное давление на Россию. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России: около 300 миллиардов долларов.
В этих условиях Владимир Путин поручил "Газпрому", Центробанку и правительству до 31 марта организовать перевод расчетов на рубли за поставки газа в недружественные страны. Страны "Большой семерки" заявляют, что не пойдут на это. Тем не менее, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа для Запада.
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 04:19
Эксперт предупредил о последствиях отказа Европы платить за газ в рублях
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииСовет Безопасности РФДмитрий МедведевРоссияЕвросоюз
 
 
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