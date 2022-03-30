https://ria.ru/20220330/evropa-1780964890.html

Медведев перечислил "лучшие" способы оставить Европу без газа

Медведев перечислил "лучшие" способы оставить Европу без газа - РИА Новости, 30.03.2022

Медведев перечислил "лучшие" способы оставить Европу без газа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил пять способов, к которым прибегает Европа, чтобы остаться без газа. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T20:03

2022-03-30T20:03

2022-03-30T23:45

экономика

санкции в отношении россии

совет безопасности рф

дмитрий медведев

россия

евросоюз

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил пять способов, к которым прибегает Европа, чтобы остаться без газа. "Заморозить "Северный поток"; заморозить активы Центрального банка России; заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет; отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта; провести обыски в офисах "Газпрома" в Германии. Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!" — написал он в телеграм-канале.После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники усилили санкционное давление на Россию. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России: около 300 миллиардов долларов.В этих условиях Владимир Путин поручил "Газпрому", Центробанку и правительству до 31 марта организовать перевод расчетов на рубли за поставки газа в недружественные страны. Страны "Большой семерки" заявляют, что не пойдут на это. Тем не менее, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа для Запада.

https://ria.ru/20220330/posledstviya-1780778957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкции в отношении россии, совет безопасности рф, дмитрий медведев, россия, евросоюз