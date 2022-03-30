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В Совфеде поддержали идею Володина экспортировать продукцию за рубли - РИА Новости, 30.03.2022
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В Совфеде поддержали идею Володина экспортировать продукцию за рубли
В Совфеде поддержали идею Володина экспортировать продукцию за рубли - РИА Новости, 30.03.2022
В Совфеде поддержали идею Володина экспортировать продукцию за рубли
В условиях санкционной войны, объявленной России, нужно использовать любые возможности для поддержки своей экономики, предложение экспортировать российские... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:47
2022-03-30T13:47
экономика
цены на нефть
россия
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В условиях санкционной войны, объявленной России, нужно использовать любые возможности для поддержки своей экономики, предложение экспортировать российские товары за рубли правильно, сказал РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрение, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес."В сегодняшних условиях санкционной войны против России мы должны использовать любые возможности для укрепления своей экономики, это объективная ситуация", - отметил Иконников."Я думаю, что возможность для расширения экспорта товаров РФ за рубли - правильно. Это стабилизирует курс нашей валюты и будет поддержкой нашей экономике", - отметил он.Сенатор подчеркнул, что и мировые рынки уже перестраиваются, идет процесс дедолларизации. "Торговать за валюту недружественных нам стран - это торговать бесплатно, поскольку в любой момент мы можем лишиться этих средств", - заключил Иконников.
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экономика, цены на нефть, россия, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, санкции в отношении россии
13:47 30.03.2022
 
В Совфеде поддержали идею Володина экспортировать продукцию за рубли

Сенатор Иконников назвал идею Володина экспортировать продукцию за рубли правильной

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заседание Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В условиях санкционной войны, объявленной России, нужно использовать любые возможности для поддержки своей экономики, предложение экспортировать российские товары за рубли правильно, сказал РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрение, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.
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"В сегодняшних условиях санкционной войны против России мы должны использовать любые возможности для укрепления своей экономики, это объективная ситуация", - отметил Иконников.
"Я думаю, что возможность для расширения экспорта товаров РФ за рубли - правильно. Это стабилизирует курс нашей валюты и будет поддержкой нашей экономике", - отметил он.
Сенатор подчеркнул, что и мировые рынки уже перестраиваются, идет процесс дедолларизации. "Торговать за валюту недружественных нам стран - это торговать бесплатно, поскольку в любой момент мы можем лишиться этих средств", - заключил Иконников.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
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