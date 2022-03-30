https://ria.ru/20220330/eksport-1780849145.html

В Кремле оценили идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли

В Кремле оценили идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли - РИА Новости, 30.03.2022

В Кремле оценили идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли

Предложения распространить оплату в рублях на другие позиции российского экспорта помимо газа должны прорабатываться, с учетом того, что в последние годы... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:08

2022-03-30T13:08

2022-03-30T14:19

экономика

вячеслав володин

владимир путин

европа

россия

сша

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Предложения распространить оплату в рублях на другие позиции российского экспорта помимо газа должны прорабатываться, с учетом того, что в последние годы престиж доллара изрядно пошатнулся и единственной альтернативой является расширение использования нацвалют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в частности, включив в него удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес."Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что на самом деле существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморассчетам в национальных валютах, и с учетом того, что престиж доллара как основной мировой резервной валюты изрядно в последние годы зашатался", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к такой идее.Он отметил, что "это вполне может быть проработано"."Если будет поручение главы государства, наверняка, это обретет форму каких-то конкретных предложений", - считает представитель Кремля.Он добавил, что доверие к иным международным валютам сейчас также не на высшем уровне, и единственной и неизбежной альтернативой этим процессам будет "расширение использования практики использования национальных валют"."Это та область, в которой работает и наше правительство, и нужно по всем фронтам продвигаться дальше. Это в наших интересах и в интересах наших партнеров", - подчеркнул Песков.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220330/vykup-1780844935.html

https://ria.ru/20220330/kritika-1780778284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, вячеслав володин, владимир путин, европа, россия, сша, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)