https://ria.ru/20220330/egipet-1780906257.html

Власти Египта собираются возить в страну российских туристов через Турцию

Власти Египта собираются возить в страну российских туристов через Турцию - РИА Новости, 30.03.2022

Власти Египта собираются возить в страну российских туристов через Турцию

Замминистра туризма Египта Гада Шаляби объявил, что власти ищут новые маршруты для доставки в страну российских туристов, сообщает Egypt Independent. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:58

2022-03-30T16:58

2022-03-30T16:58

туризм

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Замминистра туризма Египта Гада Шаляби объявил, что власти ищут новые маршруты для доставки в страну российских туристов, сообщает Egypt Independent.Сейчас рассматривается маршрут через третьи страны, в частности, через Турцию, если такое решение не будет нарушать международные запреты.Шаляби добавил, что чиновники постараются привлечь отдыхающих из стран Персидского залива и Европы — Германии, Франции, Италии, Великобритании и Венгрии.Кроме того, министерство туризма займется изучением вариантов выхода на отдаленные рынки, такие как Юго-Восточная Азия и Латинская Америка. Гостям с других континентов планируется предлагать комбинированные туры по нескольким соседним странам — так выгоднее. Для этого власти собираются начать переговоры с министерствами по туризму ближайших государств, а также авиакомпаниями.Негативные экономические последствия российско-украинского конфликта для европейского туррынка будут сказываться не менее трех лет, говорит член Генеральной ассамблеи Египетской федерации туристических палат Али Гонейм. Это время чиновники намерены потратить на освоение новых рынков.

https://ria.ru/20220325/egipet-1780034756.html

https://ria.ru/20220330/vulkany-1780444601.html

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италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, латинская америка, италия, персидский залив, египет