https://ria.ru/20220330/edinitsa-1780855170.html
В Кремле оценили идею создания новой платежной единицы
В Кремле оценили идею создания новой платежной единицы - РИА Новости, 30.03.2022
В Кремле оценили идею создания новой платежной единицы
Инициатива о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами – это "некие предположения", заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:32
2022-03-30T13:32
2022-03-30T13:32
экономика
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Инициатива о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами – это "некие предположения", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее газета РБК написала, что группа экономистов предложила задуматься о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами, профильное министерство не исключает этого в будущем."Это некие предположения", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220330/yuan-1780678222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
В Кремле оценили идею создания новой платежной единицы
Песков назвал идею создания новой платежной единицы для торговли "некими предположениями"