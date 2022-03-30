https://ria.ru/20220330/edinitsa-1780855170.html

В Кремле оценили идею создания новой платежной единицы

В Кремле оценили идею создания новой платежной единицы - РИА Новости, 30.03.2022

В Кремле оценили идею создания новой платежной единицы

Инициатива о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами – это "некие предположения", заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:32

2022-03-30T13:32

2022-03-30T13:32

экономика

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Инициатива о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами – это "некие предположения", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее газета РБК написала, что группа экономистов предложила задуматься о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами, профильное министерство не исключает этого в будущем."Это некие предположения", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220330/yuan-1780678222.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия