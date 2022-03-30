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В Кремле оценили идею создания новой платежной единицы - РИА Новости, 30.03.2022
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В Кремле оценили идею создания новой платежной единицы
В Кремле оценили идею создания новой платежной единицы - РИА Новости, 30.03.2022
В Кремле оценили идею создания новой платежной единицы
Инициатива о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами – это "некие предположения", заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:32
2022-03-30T13:32
экономика
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Инициатива о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами – это "некие предположения", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее газета РБК написала, что группа экономистов предложила задуматься о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами, профильное министерство не исключает этого в будущем."Это некие предположения", - сказал Песков журналистам.
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экономика, россия
13:32 30.03.2022
 
В Кремле оценили идею создания новой платежной единицы

Песков назвал идею создания новой платежной единицы для торговли "некими предположениями"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Инициатива о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами – это "некие предположения", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее газета РБК написала, что группа экономистов предложила задуматься о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами, профильное министерство не исключает этого в будущем.
"Это некие предположения", - сказал Песков журналистам.
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