https://ria.ru/20220330/dzhitstsi-1780821559.html

Член горсовета в Италии лишился должности из-за поддержки России

Член горсовета в Италии лишился должности из-за поддержки России - РИА Новости, 30.03.2022

Член горсовета в Италии лишился должности из-за поддержки России

Мэр итальянского города Чеккано в столичной области Лацио лишил полномочий депутата городского совета Стефано Джицци после скандала с его публикацией в... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:26

2022-03-30T11:26

2022-03-30T11:26

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РИМ, 30 мар – РИА Новости. Мэр итальянского города Чеккано в столичной области Лацио лишил полномочий депутата городского совета Стефано Джицци после скандала с его публикацией в поддержку действий России на Украине, сообщает газета la Repubblica.Джицци, представляющий партию "Лига", ранее разместил в соцсети короткую запись со словами солидарности с Россией, а также опубликовал фотографию с буквой Z в цветах георгиевской ленточки. Пост затем был удален, а на поднявшуюся волну обвинений Джицци ответил словами о "русофобском безумии" и "25 миллионах жертв борьбы с нацизмом" русского народа.От позиции Джицци открестились представители областного руководства "Лиги", а члены городского совета потребовали от мэра Роберто Калиджоре исключения депутата из джунты - городского органа власти. Кроме того, la Repubblica обращает внимание на отсутствие заявлений по данному поводу общенационального лидера "Лиги" Маттео Сальвини.По словам местного представителя Демократической партии, Джицци прошел в городской совет по прямому назначению градоначальника, не выставляя свою кандидатуру на выборах."Мы считаем безумием восхвалять войну", - сказал местный секретарь Демпартии Джулио Конти."Лига" попросила меня заменить асессора, потому что они считают, что я больше не должен их представлять. Он лишился политического прикрытия, и я отстранил его от должности", - сказал Калиджоре. В руководстве Чеккано, городке на 23 тысячи жителей в провинции Фрозиноне, Джицци занимал пост советника по культуре.

https://ria.ru/20220328/podderzhka-1780474679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, маттео сальвини, россия, италия, украина