Член горсовета в Италии лишился должности из-за поддержки России
Член горсовета в Италии Стефано Джицци лишился должности из-за поддержки России
РИМ, 30 мар – РИА Новости. Мэр итальянского города Чеккано в столичной области Лацио лишил полномочий депутата городского совета Стефано Джицци после скандала с его публикацией в поддержку действий России на Украине, сообщает газета la Repubblica.
Джицци, представляющий партию "Лига", ранее разместил в соцсети короткую запись со словами солидарности с Россией, а также опубликовал фотографию с буквой Z в цветах георгиевской ленточки. Пост затем был удален, а на поднявшуюся волну обвинений Джицци ответил словами о "русофобском безумии" и "25 миллионах жертв борьбы с нацизмом" русского народа.
От позиции Джицци открестились представители областного руководства "Лиги", а члены городского совета потребовали от мэра Роберто Калиджоре исключения депутата из джунты - городского органа власти. Кроме того, la Repubblica обращает внимание на отсутствие заявлений по данному поводу общенационального лидера "Лиги" Маттео Сальвини.
По словам местного представителя Демократической партии, Джицци прошел в городской совет по прямому назначению градоначальника, не выставляя свою кандидатуру на выборах.
"Мы считаем безумием восхвалять войну", - сказал местный секретарь Демпартии Джулио Конти.
"Лига" попросила меня заменить асессора, потому что они считают, что я больше не должен их представлять. Он лишился политического прикрытия, и я отстранил его от должности", - сказал Калиджоре. В руководстве Чеккано, городке на 23 тысячи жителей в провинции Фрозиноне, Джицци занимал пост советника по культуре.
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