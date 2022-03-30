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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780892851.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в в среду в 15.15 мск обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:34
2022-03-30T15:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
петровский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в в среду в 15.15 мск обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 - населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/gorlovka-1780895272.html
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в мире, россия, петровский район, донецк (днр)
15:34 30.03.2022 (обновлено: 15:49 30.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЛегковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Легковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Легковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в в среду в 15.15 мск обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 - населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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