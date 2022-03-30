https://ria.ru/20220330/donetsk-1780810030.html
При обстреле жилого дома в Донецке один человек погиб, семь пострадали
При обстреле жилого дома в Донецке один человек погиб, семь пострадали - РИА Новости, 30.03.2022
При обстреле жилого дома в Донецке один человек погиб, семь пострадали
Один человек погиб при обстреле жилой многоэтажки в донецком микрорайоне Текстильщик, еще семь пострадали, сообщила Народная милиция Донецкой Народной... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:40
2022-03-30T10:40
2022-03-30T17:59
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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Один человек погиб при обстреле жилой многоэтажки в донецком микрорайоне Текстильщик, еще семь пострадали, сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики."В результате подлого террористического акта разрушены три этажа девятиэтажного жилого дома, повреждена школа. Один мирный житель погиб, семеро получили ранения, в том числе полуторагодовалый ребенок", — говорится в заявлении.Обстрел велся из реактивной системы залпового огня "Ураган", а также ствольной артиллерией.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил российским следователям провести расследование.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Жители разрушенного дома в Донецке об упавшем снаряде и эвакуации
Жители разрушенного дома в Донецке об упавшем снаряде и эвакуации
2022-03-30T10:40
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PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, донецк (днр), украина
10:40 30.03.2022 (обновлено: 17:59 30.03.2022)
При обстреле жилого дома в Донецке один человек погиб, семь пострадали
При обстреле жилого дома в Донецке пострадали семь человек, один человек погиб
ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Один человек погиб при обстреле жилой многоэтажки в донецком микрорайоне Текстильщик, еще семь пострадали, сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики.
"В результате подлого террористического акта разрушены три этажа девятиэтажного жилого дома, повреждена школа. Один мирный житель погиб, семеро получили ранения, в том числе полуторагодовалый ребенок", — говорится в заявлении.
Обстрел велся из реактивной системы залпового огня "Ураган", а также ствольной артиллерией.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил российским следователям провести расследование.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.