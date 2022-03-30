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При обстреле жилого дома в Донецке один человек погиб, семь пострадали - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780810030.html
При обстреле жилого дома в Донецке один человек погиб, семь пострадали
При обстреле жилого дома в Донецке один человек погиб, семь пострадали - РИА Новости, 30.03.2022
При обстреле жилого дома в Донецке один человек погиб, семь пострадали
Один человек погиб при обстреле жилой многоэтажки в донецком микрорайоне Текстильщик, еще семь пострадали, сообщила Народная милиция Донецкой Народной... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:40
2022-03-30T17:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Один человек погиб при обстреле жилой многоэтажки в донецком микрорайоне Текстильщик, еще семь пострадали, сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики."В результате подлого террористического акта разрушены три этажа девятиэтажного жилого дома, повреждена школа. Один мирный житель погиб, семеро получили ранения, в том числе полуторагодовалый ребенок", — говорится в заявлении.Обстрел велся из реактивной системы залпового огня "Ураган", а также ствольной артиллерией.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил российским следователям провести расследование.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Жители разрушенного дома в Донецке об упавшем снаряде и эвакуации
Жители разрушенного дома в Донецке об упавшем снаряде и эвакуации
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в мире, россия, донецк (днр), украина
10:40 30.03.2022 (обновлено: 17:59 30.03.2022)
 
При обстреле жилого дома в Донецке один человек погиб, семь пострадали

При обстреле жилого дома в Донецке пострадали семь человек, один человек погиб

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Один человек погиб при обстреле жилой многоэтажки в донецком микрорайоне Текстильщик, еще семь пострадали, сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики.
"В результате подлого террористического акта разрушены три этажа девятиэтажного жилого дома, повреждена школа. Один мирный житель погиб, семеро получили ранения, в том числе полуторагодовалый ребенок", — говорится в заявлении.
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Обстрел велся из реактивной системы залпового огня "Ураган", а также ствольной артиллерией.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил российским следователям провести расследование.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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