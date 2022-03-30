10:06 30.03.2022 (обновлено: 10:38 30.03.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из БМ-21 "Град"
Украинские войска выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" по Кировскому району Донецка
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по одному из районов Донецка, использовав ракеты из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрел Кировского района был зафиксирован в 09.45, по нему было выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.