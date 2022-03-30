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Снаряд, попавший в жилой дом в Донецке, ВСУ выпустили из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780803025.html
Снаряд, попавший в жилой дом в Донецке, ВСУ выпустили из РСЗО "Ураган"
Снаряд, попавший в жилой дом в Донецке, ВСУ выпустили из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 30.03.2022
Снаряд, попавший в жилой дом в Донецке, ВСУ выпустили из РСЗО "Ураган"
Ракета, попавшая в жилой многоэтажный дом в Донецке, была выпущена из РСЗО "Ураган", вторая ракета упала около школы, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:02
2022-03-30T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
кировский район
россия
мчс днр
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Ракета, попавшая в жилой многоэтажный дом в Донецке, была выпущена из РСЗО "Ураган", вторая ракета упала около школы, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее МЧС ДНР сообщало, что в результате обстрела украинскими войсками было зафиксировано обрушение девятого и восьмого этажей многоквартирного жилого дома в Кировском районе Донецка. По данным штаба территориальной обороны ДНР, один человек погиб, четверо пострадали после попадания украинского снаряда в этот жилой дом, госпитализирован полуторагодовалый ребенок. Из дома были эвакуированы 29 человек, из них двое – дети."По данным военных экспертов ведомства, под прикрытием артиллерийского огня, противник применил РСЗО "Ураган", выпустив две ракеты... одна из которых попала в верхние этажи высотки, вторая - возле школы №97", - говорится в сообщении представительства, опубликованного в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780797802.html
донецкая народная республика
кировский район
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, кировский район, россия, мчс днр
10:02 30.03.2022 (обновлено: 10:21 30.03.2022)
 
Снаряд, попавший в жилой дом в Донецке, ВСУ выпустили из РСЗО "Ураган"

Снаряд, попавший в дом в Донецке, ВСУ выпустили из РСЗО "Ураган", второй упал у школы

© Фото : МЧС ДНР Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома по улице Пинтера в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома по улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : МЧС ДНР
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома по улице Пинтера в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Ракета, попавшая в жилой многоэтажный дом в Донецке, была выпущена из РСЗО "Ураган", вторая ракета упала около школы, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее МЧС ДНР сообщало, что в результате обстрела украинскими войсками было зафиксировано обрушение девятого и восьмого этажей многоквартирного жилого дома в Кировском районе Донецка. По данным штаба территориальной обороны ДНР, один человек погиб, четверо пострадали после попадания украинского снаряда в этот жилой дом, госпитализирован полуторагодовалый ребенок. Из дома были эвакуированы 29 человек, из них двое – дети.
"По данным военных экспертов ведомства, под прикрытием артиллерийского огня, противник применил РСЗО "Ураган", выпустив две ракеты... одна из которых попала в верхние этажи высотки, вторая - возле школы №97", - говорится в сообщении представительства, опубликованного в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома по улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 09:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Последствия попадания украинского снаряда в дом в Донецке сняли на видео
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаКировский районРоссияМЧС ДНР
 
 
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