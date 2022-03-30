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Украинские войска использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Донецка - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780800320.html
Украинские войска использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Донецка
Украинские войска использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Донецка - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские войска использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Донецка
Украинские войска утром в среду использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Кировского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:46
2022-03-30T14:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска утром в среду использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Кировского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 6.30 населенный пункт Орловка – город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО "Ураган" - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220329/ogranicheniya-1780774671.html
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Кадры разрушенного жилого дома в Донецке
Корреспондент передает с места удара украинских националистов по жилому дому в Донецке
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в мире, украина, днр
09:46 30.03.2022 (обновлено: 14:57 30.03.2022)
 
Украинские войска использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Донецка

Украинские войска использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Кировского района Донецка

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" во время тактических артиллерийских учений
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган во время тактических артиллерийских учений - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" во время тактических артиллерийских учений . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска утром в среду использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Кировского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 6.30 населенный пункт Орловка – город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО "Ураган" - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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