https://ria.ru/20220330/donetsk-1780800320.html

Украинские войска использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Донецка

Украинские войска использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Донецка - РИА Новости, 30.03.2022

Украинские войска использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Донецка

Украинские войска утром в среду использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Кировского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:46

2022-03-30T09:46

2022-03-30T14:57

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска утром в среду использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Кировского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 6.30 населенный пункт Орловка – город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО "Ураган" - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220329/ogranicheniya-1780774671.html

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Кадры разрушенного жилого дома в Донецке Корреспондент передает с места удара украинских националистов по жилому дому в Донецке 2022-03-30T09:46 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр