https://ria.ru/20220330/donetsk-1780792669.html

В результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке погиб человек

В результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке погиб человек - РИА Новости, 30.03.2022

В результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке погиб человек

Один человек погиб и четверо пострадали в результате обрушения крыши жилого дома в Донецке после обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:44

2022-03-30T08:44

2022-03-30T09:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в результате обрушения крыши жилого дома в Донецке после обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По данным МЧС ДНР, из дома по улице Пинтера были эвакуированы 29 человек, из них двое — дети. Один полуторагодовалый ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения города", — добавили в штабе.По информации представительства ДНР в СЦКК, артиллерия вооруженных формирований Украины рано утром в среду выпустила по Кировскому району Донецка десять 122-миллиметровых снарядов.Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, в результате обстрела обрушились девятый и частично восьмой этажи здания.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/donetsk-1780797802.html

https://ria.ru/20220330/lugansk-1780787268.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире