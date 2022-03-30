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В результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке погиб человек - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780792669.html
В результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке погиб человек
В результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке погиб человек - РИА Новости, 30.03.2022
В результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке погиб человек
Один человек погиб и четверо пострадали в результате обрушения крыши жилого дома в Донецке после обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:44
2022-03-30T09:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в результате обрушения крыши жилого дома в Донецке после обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По данным МЧС ДНР, из дома по улице Пинтера были эвакуированы 29 человек, из них двое — дети. Один полуторагодовалый ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения города", — добавили в штабе.По информации представительства ДНР в СЦКК, артиллерия вооруженных формирований Украины рано утром в среду выпустила по Кировскому району Донецка десять 122-миллиметровых снарядов.Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, в результате обстрела обрушились девятый и частично восьмой этажи здания.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780797802.html
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в мире
08:44 30.03.2022 (обновлено: 09:43 30.03.2022)
 
В результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке погиб человек

В результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке погиб человек, четверо пострадали

© Фото : МЧС ДНР Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома по улице Пинтера в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома по улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : МЧС ДНР
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома по улице Пинтера в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в результате обрушения крыши жилого дома в Донецке после обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"По данным МЧС ДНР, из дома по улице Пинтера были эвакуированы 29 человек, из них двое — дети. Один полуторагодовалый ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения города", — добавили в штабе.
По информации представительства ДНР в СЦКК, артиллерия вооруженных формирований Украины рано утром в среду выпустила по Кировскому району Донецка десять 122-миллиметровых снарядов.
Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, в результате обстрела обрушились девятый и частично восьмой этажи здания.
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома по улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
09:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Последствия попадания украинского снаряда в дом в Донецке сняли на видео
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Обстрелы - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
06:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска нанесли удар ракетой "Точка-У" по Луганску
 
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