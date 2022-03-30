https://ria.ru/20220330/donetsk-1780790831.html

Несколько квартир многоэтажного дома в Донецке разрушены при обстреле

Несколько квартир многоэтажного дома в Донецке разрушены при обстреле - РИА Новости, 30.03.2022

Несколько квартир многоэтажного дома в Донецке разрушены при обстреле

Несколько квартир многоэтажного дома в Донецке разрушены в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:22

2022-03-30T08:22

2022-03-30T08:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777862182_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62a8b4e2a74871c3762cfb7880356aaf.jpg

ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Несколько квартир многоэтажного дома в Донецке разрушены в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате удара артиллерии ВФУ (вооруженных формирований Украины) по жилому дому на ул. Пинтера уничтожено сразу несколько квартир. По данным СЦКК, по Кировскому району Донецка рано утром националисты выпустили 10 снарядов калибра 122-мм", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в среду утром, что в ходе ночного обстрела города было зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой дом и произошло его частичное разрушение.

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), украина