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Несколько квартир многоэтажного дома в Донецке разрушены при обстреле
Несколько квартир многоэтажного дома в Донецке разрушены при обстреле - РИА Новости, 30.03.2022
Несколько квартир многоэтажного дома в Донецке разрушены при обстреле
Несколько квартир многоэтажного дома в Донецке разрушены в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:22
2022-03-30T08:22
2022-03-30T08:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Несколько квартир многоэтажного дома в Донецке разрушены в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате удара артиллерии ВФУ (вооруженных формирований Украины) по жилому дому на ул. Пинтера уничтожено сразу несколько квартир. По данным СЦКК, по Кировскому району Донецка рано утром националисты выпустили 10 снарядов калибра 122-мм", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в среду утром, что в ходе ночного обстрела города было зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой дом и произошло его частичное разрушение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина
08:22 30.03.2022 (обновлено: 08:30 30.03.2022)
Несколько квартир многоэтажного дома в Донецке разрушены при обстреле
Несколько квартир многоэтажного дома в Донецке разрушены при обстреле со стороны ВСУ