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Украинские силовики выпустили по Донецку два десятка снарядов - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780776991.html
Украинские силовики выпустили по Донецку два десятка снарядов
Украинские силовики выпустили по Донецку два десятка снарядов - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские силовики выпустили по Донецку два десятка снарядов
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T00:35
2022-03-30T00:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается в Telegram-канале представительства, обстрел произошел в 23.30 из населенного пункта Авдеевка.Какие районы города попали под обстрел, не уточняется.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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в мире, донецкая народная республика, украина
00:35 30.03.2022 (обновлено: 00:51 30.03.2022)
 
Украинские силовики выпустили по Донецку два десятка снарядов

Украинские войска выпустили 20 снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщается в Telegram-канале представительства, обстрел произошел в 23.30 из населенного пункта Авдеевка.
Какие районы города попали под обстрел, не уточняется.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Глава ДНР заявил, что Украине на переговорах нельзя верить
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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