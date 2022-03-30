https://ria.ru/20220330/donetsk-1780776991.html
Украинские силовики выпустили по Донецку два десятка снарядов
Украинские силовики выпустили по Донецку два десятка снарядов - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские силовики выпустили по Донецку два десятка снарядов
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T00:35
2022-03-30T00:35
2022-03-30T00:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается в Telegram-канале представительства, обстрел произошел в 23.30 из населенного пункта Авдеевка.Какие районы города попали под обстрел, не уточняется.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/dnr-1780749474.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
00:35 30.03.2022 (обновлено: 00:51 30.03.2022)
Украинские силовики выпустили по Донецку два десятка снарядов
Украинские войска выпустили 20 снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку