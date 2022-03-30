Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил об усилении наступательной операции в Донбассе - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/donbass-1780925550.html
Пушилин заявил об усилении наступательной операции в Донбассе
Пушилин заявил об усилении наступательной операции в Донбассе - РИА Новости, 30.03.2022
Пушилин заявил об усилении наступательной операции в Донбассе
Наступательная операция в Донбассе усиливается по разным направлениям, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:28
2022-03-30T19:50
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_822d253a912ae39a868a685c910090dd.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Наступательная операция в Донбассе усиливается по разным направлениям, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Наступательная операция усиливается по разным направлениям, есть тому основания: мы прекрасно понимаем, что чем дольше мы будем освобождать свою территорию, те населенные пункты, которые сейчас расположены под контролем Украины, тем больше будет жертв и разрушений", - сказал он в эфире Первого канала. Он также добавил, что ситуация в Мариуполе остается сложной."Наступательная операция сил ДНР развивается в направлении Авдеевки, Марьинки, Новобахмутовки", - уточнил он в эфире "Соловьев LIVE".
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
украина
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_145:0:2157:1509_1920x0_80_0_0_6a5a04325b1faf3736ab52ebde7486ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, украина, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин
17:28 30.03.2022 (обновлено: 19:50 30.03.2022)
 
Пушилин заявил об усилении наступательной операции в Донбассе

Глава ДНР Пушилин заявил об усилении наступательной операции в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Наступательная операция в Донбассе усиливается по разным направлениям, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Наступательная операция усиливается по разным направлениям, есть тому основания: мы прекрасно понимаем, что чем дольше мы будем освобождать свою территорию, те населенные пункты, которые сейчас расположены под контролем Украины, тем больше будет жертв и разрушений", - сказал он в эфире Первого канала. Он также добавил, что ситуация в Мариуполе остается сложной.
"Наступательная операция сил ДНР развивается в направлении Авдеевки, Марьинки, Новобахмутовки", - уточнил он в эфире "Соловьев LIVE".
Украинский солдат в городе Светлодарск под Донецком - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 08:00
"Они все здесь полягут". Что ждет украинскую армию в Донбассе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМариупольДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала