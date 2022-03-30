https://ria.ru/20220330/donbass-1780925550.html
Пушилин заявил об усилении наступательной операции в Донбассе
Пушилин заявил об усилении наступательной операции в Донбассе - РИА Новости, 30.03.2022
Пушилин заявил об усилении наступательной операции в Донбассе
Наступательная операция в Донбассе усиливается по разным направлениям, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:28
2022-03-30T17:28
2022-03-30T19:50
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Наступательная операция в Донбассе усиливается по разным направлениям, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Наступательная операция усиливается по разным направлениям, есть тому основания: мы прекрасно понимаем, что чем дольше мы будем освобождать свою территорию, те населенные пункты, которые сейчас расположены под контролем Украины, тем больше будет жертв и разрушений", - сказал он в эфире Первого канала. Он также добавил, что ситуация в Мариуполе остается сложной."Наступательная операция сил ДНР развивается в направлении Авдеевки, Марьинки, Новобахмутовки", - уточнил он в эфире "Соловьев LIVE".
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, украина, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин
17:28 30.03.2022 (обновлено: 19:50 30.03.2022)
Пушилин заявил об усилении наступательной операции в Донбассе
Глава ДНР Пушилин заявил об усилении наступательной операции в Донбассе