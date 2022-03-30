https://ria.ru/20220330/dominikana-1780952052.html
"Аэрофлот" объявил о вывозных рейсах из Доминиканы и с Кубы
"Аэрофлот" объявил о вывозных рейсах из Доминиканы и с Кубы - РИА Новости, 30.03.2022
"Аэрофлот" объявил о вывозных рейсах из Доминиканы и с Кубы
"Аэрофлот" планирует вывезти россиян из Доминиканы и с Кубы в Москву, сообщает авиаперевозчик. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T19:26
2022-03-30T19:26
2022-03-30T19:26
туризм
туризм
куба
москва
доминикана
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" планирует вывезти россиян из Доминиканы и с Кубы в Москву, сообщает авиаперевозчик.Из Санто-Доминго, столицы Доминиканы, пассажиры будут доставлены бортом местного перевозчика в кубинскую Гавану. Там они пересядут на специальный рейс до Москвы авиакомпании "Икар".Улететь так в Россию смогут и путешественники, застрявшие на Кубе с билетами "Аэрофлота" в оба конца, если они уже использовали часть перевозки из РФ.Перелет из Санто-Доминго в Гавану запланирован на 1 апреля на семь часов, рейс в Москву — в тот же день в 12 часов.
https://ria.ru/20190511/1553079366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, куба, москва, доминикана, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
"Аэрофлот" объявил о вывозных рейсах из Доминиканы и с Кубы
"Аэрофлот" организует спецрейсы для возвращения россиян из Доминиканы и с Кубы
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" планирует вывезти россиян из Доминиканы и с Кубы в Москву, сообщает авиаперевозчик.
Из Санто-Доминго, столицы Доминиканы, пассажиры будут доставлены бортом местного перевозчика в кубинскую Гавану. Там они пересядут на специальный рейс до Москвы авиакомпании "Икар".
Улететь так в Россию смогут и путешественники, застрявшие на Кубе с билетами "Аэрофлота" в оба конца, если они уже использовали часть перевозки из РФ.
Перелет из Санто-Доминго в Гавану запланирован на 1 апреля на семь часов, рейс в Москву — в тот же день в 12 часов.
"Просим путешественников ответственно отнестись к планированию возвращения на Родину. Ввиду сложностей в организации перелетов из Доминиканы и Кубы на фоне сложившихся обстоятельств выполнение других спецрейсов из данных стран не планируется", — отмечает авиакомпания.