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"Аэрофлот" объявил о вывозных рейсах из Доминиканы и с Кубы - РИА Новости, 30.03.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" объявил о вывозных рейсах из Доминиканы и с Кубы
"Аэрофлот" объявил о вывозных рейсах из Доминиканы и с Кубы - РИА Новости, 30.03.2022
"Аэрофлот" объявил о вывозных рейсах из Доминиканы и с Кубы
"Аэрофлот" планирует вывезти россиян из Доминиканы и с Кубы в Москву, сообщает авиаперевозчик. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T19:26
2022-03-30T19:26
туризм
туризм
куба
москва
доминикана
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" планирует вывезти россиян из Доминиканы и с Кубы в Москву, сообщает авиаперевозчик.Из Санто-Доминго, столицы Доминиканы, пассажиры будут доставлены бортом местного перевозчика в кубинскую Гавану. Там они пересядут на специальный рейс до Москвы авиакомпании "Икар".Улететь так в Россию смогут и путешественники, застрявшие на Кубе с билетами "Аэрофлота" в оба конца, если они уже использовали часть перевозки из РФ.Перелет из Санто-Доминго в Гавану запланирован на 1 апреля на семь часов, рейс в Москву — в тот же день в 12 часов.
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туризм, куба, москва, доминикана, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
19:26 30.03.2022
 
"Аэрофлот" объявил о вывозных рейсах из Доминиканы и с Кубы

"Аэрофлот" организует спецрейсы для возвращения россиян из Доминиканы и с Кубы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" планирует вывезти россиян из Доминиканы и с Кубы в Москву, сообщает авиаперевозчик.
Из Санто-Доминго, столицы Доминиканы, пассажиры будут доставлены бортом местного перевозчика в кубинскую Гавану. Там они пересядут на специальный рейс до Москвы авиакомпании "Икар".
Улететь так в Россию смогут и путешественники, застрявшие на Кубе с билетами "Аэрофлота" в оба конца, если они уже использовали часть перевозки из РФ.
Перелет из Санто-Доминго в Гавану запланирован на 1 апреля на семь часов, рейс в Москву — в тот же день в 12 часов.

"Просим путешественников ответственно отнестись к планированию возвращения на Родину. Ввиду сложностей в организации перелетов из Доминиканы и Кубы на фоне сложившихся обстоятельств выполнение других спецрейсов из данных стран не планируется", — отмечает авиакомпания.

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