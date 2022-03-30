https://ria.ru/20220330/dominikana-1780952052.html

"Аэрофлот" объявил о вывозных рейсах из Доминиканы и с Кубы

"Аэрофлот" объявил о вывозных рейсах из Доминиканы и с Кубы - РИА Новости, 30.03.2022

"Аэрофлот" объявил о вывозных рейсах из Доминиканы и с Кубы

"Аэрофлот" планирует вывезти россиян из Доминиканы и с Кубы в Москву, сообщает авиаперевозчик. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:26

2022-03-30T19:26

2022-03-30T19:26

туризм

туризм

куба

москва

доминикана

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" планирует вывезти россиян из Доминиканы и с Кубы в Москву, сообщает авиаперевозчик.Из Санто-Доминго, столицы Доминиканы, пассажиры будут доставлены бортом местного перевозчика в кубинскую Гавану. Там они пересядут на специальный рейс до Москвы авиакомпании "Икар".Улететь так в Россию смогут и путешественники, застрявшие на Кубе с билетами "Аэрофлота" в оба конца, если они уже использовали часть перевозки из РФ.Перелет из Санто-Доминго в Гавану запланирован на 1 апреля на семь часов, рейс в Москву — в тот же день в 12 часов.

https://ria.ru/20190511/1553079366.html

куба

москва

доминикана

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, куба, москва, доминикана, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм