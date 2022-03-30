Эксперт назвал фактор, который может “подрезать крылья” доллару
Эксперт Зельцев: переход стран на расчеты в национальных валютах подрывает позиции доллара
Табло с символом доллара
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Доллар сохраняет ведущую роль как в международном внешнеторговом обороте, так и в мировых резервах. Глобального обвала спроса на него пока не предвидится, но некоторое ослабление позиций возможно, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.
По его словам, с учетом перманентного геополитического давления, инициатором которого являются США, ряд значимых стран стремятся снизить риски, переводя расчеты в свои нацвалюты.
“Китай, Россия, Индия, ближневосточные страны-экспортеры сырья сближаются, отдавая предпочтение юаню, рупии, рублю, - подчеркнул Зельцер. - Как раз решение властей России перевести расчеты со странами-санкционерами за энергоносители в рублевую зону и показывает потерю доверия к доллару”.
По его мнению, по мере перехода стран Запада на рубли в торговле с Россией значимость привычных резервных валют уменьшится, а рубль продолжит отыгрывать потери.