https://ria.ru/20220330/dollar-1780778675.html

Эксперт назвал фактор, который может “подрезать крылья” доллару

Эксперт назвал фактор, который может “подрезать крылья” доллару - РИА Новости, 30.03.2022

Эксперт назвал фактор, который может “подрезать крылья” доллару

Доллар сохраняет ведущую роль как в международном внешнеторговом обороте, так и в мировых резервах. Глобального обвала спроса на него пока не предвидится, но... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T03:18

2022-03-30T03:18

2022-03-30T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

россия

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568781110_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_c0b049f3bea560bdb3e499c0b24433cc.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Доллар сохраняет ведущую роль как в международном внешнеторговом обороте, так и в мировых резервах. Глобального обвала спроса на него пока не предвидится, но некоторое ослабление позиций возможно, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.По его словам, с учетом перманентного геополитического давления, инициатором которого являются США, ряд значимых стран стремятся снизить риски, переводя расчеты в свои нацвалюты.По его мнению, по мере перехода стран Запада на рубли в торговле с Россией значимость привычных резервных валют уменьшится, а рубль продолжит отыгрывать потери.

https://ria.ru/20220329/kurs-1780745971.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, россия, доллар