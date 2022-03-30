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Эксперт назвал фактор, который может “подрезать крылья” доллару - РИА Новости, 30.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220330/dollar-1780778675.html
Эксперт назвал фактор, который может “подрезать крылья” доллару
Эксперт назвал фактор, который может “подрезать крылья” доллару - РИА Новости, 30.03.2022
Эксперт назвал фактор, который может “подрезать крылья” доллару
Доллар сохраняет ведущую роль как в международном внешнеторговом обороте, так и в мировых резервах. Глобального обвала спроса на него пока не предвидится, но... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T03:18
2022-03-30T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
россия
доллар
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Доллар сохраняет ведущую роль как в международном внешнеторговом обороте, так и в мировых резервах. Глобального обвала спроса на него пока не предвидится, но некоторое ослабление позиций возможно, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.По его словам, с учетом перманентного геополитического давления, инициатором которого являются США, ряд значимых стран стремятся снизить риски, переводя расчеты в свои нацвалюты.По его мнению, по мере перехода стран Запада на рубли в торговле с Россией значимость привычных резервных валют уменьшится, а рубль продолжит отыгрывать потери.
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экономика, сша, россия, доллар
03:18 30.03.2022
 
Эксперт назвал фактор, который может “подрезать крылья” доллару

Эксперт Зельцев: переход стран на расчеты в национальных валютах подрывает позиции доллара

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабло с символом доллара
Табло с символом доллара - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табло с символом доллара
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Доллар сохраняет ведущую роль как в международном внешнеторговом обороте, так и в мировых резервах. Глобального обвала спроса на него пока не предвидится, но некоторое ослабление позиций возможно, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.
По его словам, с учетом перманентного геополитического давления, инициатором которого являются США, ряд значимых стран стремятся снизить риски, переводя расчеты в свои нацвалюты.
“Китай, Россия, Индия, ближневосточные страны-экспортеры сырья сближаются, отдавая предпочтение юаню, рупии, рублю, - подчеркнул Зельцер. - Как раз решение властей России перевести расчеты со странами-санкционерами за энергоносители в рублевую зону и показывает потерю доверия к доллару”.
По его мнению, по мере перехода стран Запада на рубли в торговле с Россией значимость привычных резервных валют уменьшится, а рубль продолжит отыгрывать потери.
Мужчина у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАРоссияДоллар
 
 
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