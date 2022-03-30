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Британцы влезают в долги из-за роста цен на фоне антироссийских санкций - РИА Новости, 30.03.2022
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Британцы влезают в долги из-за роста цен на фоне антироссийских санкций
Британцы влезают в долги из-за роста цен на фоне антироссийских санкций - РИА Новости, 30.03.2022
Британцы влезают в долги из-за роста цен на фоне антироссийских санкций
Жители Великобритании все чаще влезают в долги из-за растущей инфляции на фоне антироссийских санкций, пишет обозреватель The Guardian Филипп Инман. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T19:19
2022-03-30T19:40
экономика
санкции в отношении россии
украина
сша
россия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Жители Великобритании все чаще влезают в долги из-за растущей инфляции на фоне антироссийских санкций, пишет обозреватель The Guardian Филипп Инман.По данным Банка Англии, заимствования по кредитным картам подскочили с 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в феврале до рекордных 60 миллиардов, увеличив общую сумму необеспеченных кредитов на 90 процентов.Как уточнили в ЦБ Соединенного Королевства, это подтолкнуло ежегодные темпы роста всех форм необеспеченных займов с 3,2 процента до двухлетнего максимума в 4,4 процента, в результате чего общий непогашенный остаток потребительских долгов увеличился до 199,5 миллиарда фунтов стерлингов.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Бренды также сообщили о приостановке работы в стране.Помимо этого, 8 марта США ввели запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля. Следом Великобритания заявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. В результате этих мер стоимость бензина на заправках Соединенного Королевства уже бьет рекорды. По данным RAC, средние цены на топливо подскочили на прошлой неделе до новых рекордов: дизельное топливо подорожало до 179,72 пенса (около 2,37 доллара) за литр, бензин — до 167,01 пенса (примерно 2,2 доллара).
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экономика, санкции в отношении россии, украина, сша, россия, великобритания
19:19 30.03.2022 (обновлено: 19:40 30.03.2022)
 
Британцы влезают в долги из-за роста цен на фоне антироссийских санкций

Guardian: британцы влезают в большие долги из-за роста цен на фоне антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов
Монеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Жители Великобритании все чаще влезают в долги из-за растущей инфляции на фоне антироссийских санкций, пишет обозреватель The Guardian Филипп Инман.
По данным Банка Англии, заимствования по кредитным картам подскочили с 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в феврале до рекордных 60 миллиардов, увеличив общую сумму необеспеченных кредитов на 90 процентов.
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Как уточнили в ЦБ Соединенного Королевства, это подтолкнуло ежегодные темпы роста всех форм необеспеченных займов с 3,2 процента до двухлетнего максимума в 4,4 процента, в результате чего общий непогашенный остаток потребительских долгов увеличился до 199,5 миллиарда фунтов стерлингов.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Бренды также сообщили о приостановке работы в стране.
Помимо этого, 8 марта США ввели запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля. Следом Великобритания заявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. В результате этих мер стоимость бензина на заправках Соединенного Королевства уже бьет рекорды. По данным RAC, средние цены на топливо подскочили на прошлой неделе до новых рекордов: дизельное топливо подорожало до 179,72 пенса (около 2,37 доллара) за литр, бензин — до 167,01 пенса (примерно 2,2 доллара).
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