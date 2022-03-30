https://ria.ru/20220330/dolgi-1780956343.html

Британцы влезают в долги из-за роста цен на фоне антироссийских санкций

Британцы влезают в долги из-за роста цен на фоне антироссийских санкций - РИА Новости, 30.03.2022

Британцы влезают в долги из-за роста цен на фоне антироссийских санкций

Жители Великобритании все чаще влезают в долги из-за растущей инфляции на фоне антироссийских санкций, пишет обозреватель The Guardian Филипп Инман. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:19

2022-03-30T19:19

2022-03-30T19:40

экономика

санкции в отношении россии

украина

сша

россия

великобритания

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Жители Великобритании все чаще влезают в долги из-за растущей инфляции на фоне антироссийских санкций, пишет обозреватель The Guardian Филипп Инман.По данным Банка Англии, заимствования по кредитным картам подскочили с 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в феврале до рекордных 60 миллиардов, увеличив общую сумму необеспеченных кредитов на 90 процентов.Как уточнили в ЦБ Соединенного Королевства, это подтолкнуло ежегодные темпы роста всех форм необеспеченных займов с 3,2 процента до двухлетнего максимума в 4,4 процента, в результате чего общий непогашенный остаток потребительских долгов увеличился до 199,5 миллиарда фунтов стерлингов.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Бренды также сообщили о приостановке работы в стране.Помимо этого, 8 марта США ввели запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля. Следом Великобритания заявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. В результате этих мер стоимость бензина на заправках Соединенного Королевства уже бьет рекорды. По данным RAC, средние цены на топливо подскочили на прошлой неделе до новых рекордов: дизельное топливо подорожало до 179,72 пенса (около 2,37 доллара) за литр, бензин — до 167,01 пенса (примерно 2,2 доллара).

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780901904.html

https://ria.ru/20220329/fraza-1780768253.html

украина

сша

россия

великобритания

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, санкции в отношении россии, украина, сша, россия, великобритания