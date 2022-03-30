Рейтинг@Mail.ru
Украинский дипломат назвал условие подписания договора с Россией - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/dogovor-1780779802.html
Украинский дипломат назвал условие подписания договора с Россией
Украинский дипломат назвал условие подписания договора с Россией - РИА Новости, 30.03.2022
Украинский дипломат назвал условие подписания договора с Россией
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил на заседании СБ, что подписание договора с Россией будет возможно только в случае отвода всех российских военных... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T01:47
2022-03-30T03:51
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149880/80/1498808038_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_18b21e612dc54fd84cd81c333a91e49e.jpg
ООН, 30 мар – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил на заседании СБ, что подписание договора с Россией будет возможно только в случае отвода всех российских военных на позиции, которые они занимали 23 февраля 2022 года - до начала спецоперации по денацификации Украины, при этом призвал продолжать помогать Киеву оружием и вводом санкций против РФ.По его словам, последние переговоры в Стамбуле продемонстрировали, что Россия может быть готова к продвижению (в переговорах), тем не менее, утверждает он, еще предстоит долгий путь к устойчивому прекращению огня и всеобъемлющей деэскалации.По его словам, стороны продолжат консультации с целью подготовки и согласования положений договора о гарантиях безопасности для Украины, о механизме исполнения прекращения огня, о выводе вооруженных сил и всех других вооруженных формирований, об открытии и безопасном функционировании гуманитарных коридоров на постоянной основе, а также об обмене телами и освобождении пленных и удерживаемых лиц.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780735170.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149880/80/1498808038_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c52c4a1c695dea4cc8640fa43b742a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
01:47 30.03.2022 (обновлено: 03:51 30.03.2022)
 
Украинский дипломат назвал условие подписания договора с Россией

Постпред Украины Кислица: договор будет подписан только после отвода российских войск

© Фото : Сайт МИД УкраиныСергей Кислица
Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : Сайт МИД Украины
Сергей Кислица
Читать ria.ru в
ООН, 30 мар – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил на заседании СБ, что подписание договора с Россией будет возможно только в случае отвода всех российских военных на позиции, которые они занимали 23 февраля 2022 года - до начала спецоперации по денацификации Украины, при этом призвал продолжать помогать Киеву оружием и вводом санкций против РФ.
По его словам, последние переговоры в Стамбуле продемонстрировали, что Россия может быть готова к продвижению (в переговорах), тем не менее, утверждает он, еще предстоит долгий путь к устойчивому прекращению огня и всеобъемлющей деэскалации.
"Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений РФ в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года", - сказал Кислица.
По его словам, стороны продолжат консультации с целью подготовки и согласования положений договора о гарантиях безопасности для Украины, о механизме исполнения прекращения огня, о выводе вооруженных сил и всех других вооруженных формирований, об открытии и безопасном функционировании гуманитарных коридоров на постоянной основе, а также об обмене телами и освобождении пленных и удерживаемых лиц.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Волонтеры в Киеве укрепляют памятники мешками с песком - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 17:58
Москва не хочет подвергать Киев большому военному риску, заявил Мединский
 
В миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала