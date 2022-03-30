01:47 30.03.2022 (обновлено: 03:51 30.03.2022)
Украинский дипломат назвал условие подписания договора с Россией
Постпред Украины Кислица: договор будет подписан только после отвода российских войск
Сергей Кислица
ООН, 30 мар – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил на заседании СБ, что подписание договора с Россией будет возможно только в случае отвода всех российских военных на позиции, которые они занимали 23 февраля 2022 года - до начала спецоперации по денацификации Украины, при этом призвал продолжать помогать Киеву оружием и вводом санкций против РФ.
"Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений РФ в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года", - сказал Кислица.
По его словам, стороны продолжат консультации с целью подготовки и согласования положений договора о гарантиях безопасности для Украины, о механизме исполнения прекращения огня, о выводе вооруженных сил и всех других вооруженных формирований, об открытии и безопасном функционировании гуманитарных коридоров на постоянной основе, а также об обмене телами и освобождении пленных и удерживаемых лиц.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.