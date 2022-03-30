https://ria.ru/20220330/dogovor-1780779802.html

Украинский дипломат назвал условие подписания договора с Россией

Украинский дипломат назвал условие подписания договора с Россией - РИА Новости, 30.03.2022

Украинский дипломат назвал условие подписания договора с Россией

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил на заседании СБ, что подписание договора с Россией будет возможно только в случае отвода всех российских военных... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T01:47

2022-03-30T01:47

2022-03-30T03:51

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ООН, 30 мар – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил на заседании СБ, что подписание договора с Россией будет возможно только в случае отвода всех российских военных на позиции, которые они занимали 23 февраля 2022 года - до начала спецоперации по денацификации Украины, при этом призвал продолжать помогать Киеву оружием и вводом санкций против РФ.По его словам, последние переговоры в Стамбуле продемонстрировали, что Россия может быть готова к продвижению (в переговорах), тем не менее, утверждает он, еще предстоит долгий путь к устойчивому прекращению огня и всеобъемлющей деэскалации.По его словам, стороны продолжат консультации с целью подготовки и согласования положений договора о гарантиях безопасности для Украины, о механизме исполнения прекращения огня, о выводе вооруженных сил и всех других вооруженных формирований, об открытии и безопасном функционировании гуманитарных коридоров на постоянной основе, а также об обмене телами и освобождении пленных и удерживаемых лиц.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/ukraina-1780735170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина