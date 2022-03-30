https://ria.ru/20220330/dnr-1780809774.html

ВСУ за сутки выпустили более 300 снарядов и мин по территории ДНР

ВСУ за сутки выпустили более 300 снарядов и мин по территории ДНР - РИА Новости, 30.03.2022

ВСУ за сутки выпустили более 300 снарядов и мин по территории ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более 300 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, в том числе из "Градов", сообщает в среду Народная... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:38

2022-03-30T10:38

2022-03-30T10:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 300 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, в том числе из "Градов", сообщает в среду Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки противник выпустил более 300 снарядов и мин из 122 - миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ -21 "Град", 152 и 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, донбасс