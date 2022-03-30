https://ria.ru/20220330/diplomaty-1780979459.html

Премьер Словакии объяснил сокращение числа российских дипломатов

Премьер Словакии объяснил сокращение числа российских дипломатов - РИА Новости, 30.03.2022

Премьер Словакии объяснил сокращение числа российских дипломатов

Число дипломатов в посольстве РФ в Братиславе было сокращено руководством Словакии на 35 человек, исходя из нынешних реальных отношений Словакии с Россией,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T22:58

2022-03-30T22:58

2022-03-30T22:59

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санкции в отношении россии

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ПРАГА, 30 мар – РИА Новости. Число дипломатов в посольстве РФ в Братиславе было сокращено руководством Словакии на 35 человек, исходя из нынешних реальных отношений Словакии с Россией, заявил вечером в среду премьер Эдуард Хегер.Ранее МИД Словакии сообщил на своем сайте о том, что руководством республики принято решение о сокращении персонала дипмиссии РФ на 35 человек."Те 35 дипломатов, которых мы решили послать домой, были не только излишними, исходя из наших реальных отношений с РФ, но и представляли собой очень высокий риск с точки зрения безопасности (республики)", - сказал премьер, выступление которого транслировал телеканал ТА3.Пресс-секретарь посольства РФ в Братиславе Виталий Житнюк подтвердил РИА Новости решение властей Словакии о сокращении штата дипмиссии на 35 человек. По словам Житнюка, сокращаемым сотрудникам посольства РФ предложено покинуть территорию Словакии в течение одного месяца, до 30 апреля включительно.

https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, словакия, мид словакии, санкции в отношении россии