https://ria.ru/20220330/diplomaty-1780979459.html
Премьер Словакии объяснил сокращение числа российских дипломатов
Премьер Словакии объяснил сокращение числа российских дипломатов - РИА Новости, 30.03.2022
Премьер Словакии объяснил сокращение числа российских дипломатов
Число дипломатов в посольстве РФ в Братиславе было сокращено руководством Словакии на 35 человек, исходя из нынешних реальных отношений Словакии с Россией,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T22:58
2022-03-30T22:58
2022-03-30T22:59
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словакия
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ПРАГА, 30 мар – РИА Новости. Число дипломатов в посольстве РФ в Братиславе было сокращено руководством Словакии на 35 человек, исходя из нынешних реальных отношений Словакии с Россией, заявил вечером в среду премьер Эдуард Хегер.Ранее МИД Словакии сообщил на своем сайте о том, что руководством республики принято решение о сокращении персонала дипмиссии РФ на 35 человек."Те 35 дипломатов, которых мы решили послать домой, были не только излишними, исходя из наших реальных отношений с РФ, но и представляли собой очень высокий риск с точки зрения безопасности (республики)", - сказал премьер, выступление которого транслировал телеканал ТА3.Пресс-секретарь посольства РФ в Братиславе Виталий Житнюк подтвердил РИА Новости решение властей Словакии о сокращении штата дипмиссии на 35 человек. По словам Житнюка, сокращаемым сотрудникам посольства РФ предложено покинуть территорию Словакии в течение одного месяца, до 30 апреля включительно.
https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, мид словакии, санкции в отношении россии
22:58 30.03.2022 (обновлено: 22:59 30.03.2022)
Премьер Словакии объяснил сокращение числа российских дипломатов
Премьер Словакии Хегер: число дипломатов в посольстве РФ сокращено до приемлемого уровня