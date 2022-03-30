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Сотрудникам посольства России в Словакии дали на отъезд месяц - РИА Новости, 30.03.2022
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Сотрудникам посольства России в Словакии дали на отъезд месяц
Сотрудникам посольства России в Словакии дали на отъезд месяц - РИА Новости, 30.03.2022
Сотрудникам посольства России в Словакии дали на отъезд месяц
Посольство РФ в Братиславе подтвердило, что его штат по решению МИД Словакии сокращается на 35 сотрудников, дипломаты должны покинуть республику в течение... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T19:16
2022-03-30T19:16
в мире
россия
братислава
мид словакии
санкции в отношении россии
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ПРАГА, 30 мар – РИА Новости. Посольство РФ в Братиславе подтвердило, что его штат по решению МИД Словакии сокращается на 35 сотрудников, дипломаты должны покинуть республику в течение одного месяца, то есть до 30 апреля этого года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Виталий Житнюк."Могу подтвердить, что количество сотрудников посольства РФ, сокращаемых в штате дипмиссии в соответствии с решением МИД Словакии, составляет 35 человек. Они должны покинуть территорию республики в течение одного месяца, то есть до 30 апреля этого года", - сказал Житнюк.Посольство РФ в Братиславе ранее подтвердило РИА Новости информацию о решении МИД Словакии сократить персонал дипмиссии. МИД страны потребовал сократить персонал российского посольства в Братиславе на 35 человек.
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в мире, россия, братислава, мид словакии, санкции в отношении россии
19:16 30.03.2022
 
Сотрудникам посольства России в Словакии дали на отъезд месяц

Сокращаемым в Словакии 35 сотрудникам посольства России на отъезд дали один месяц

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
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ПРАГА, 30 мар – РИА Новости. Посольство РФ в Братиславе подтвердило, что его штат по решению МИД Словакии сокращается на 35 сотрудников, дипломаты должны покинуть республику в течение одного месяца, то есть до 30 апреля этого года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Виталий Житнюк.
"Могу подтвердить, что количество сотрудников посольства РФ, сокращаемых в штате дипмиссии в соответствии с решением МИД Словакии, составляет 35 человек. Они должны покинуть территорию республики в течение одного месяца, то есть до 30 апреля этого года", - сказал Житнюк.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 16:47
Европейские страны высылают более 40 российских дипломатов
Посольство РФ в Братиславе ранее подтвердило РИА Новости информацию о решении МИД Словакии сократить персонал дипмиссии. МИД страны потребовал сократить персонал российского посольства в Братиславе на 35 человек.
 
В миреРоссияБратиславаМИД СловакииСанкции в отношении России
 
 
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