https://ria.ru/20220330/diplomaty-1780955753.html

Сотрудникам посольства России в Словакии дали на отъезд месяц

Сотрудникам посольства России в Словакии дали на отъезд месяц - РИА Новости, 30.03.2022

Сотрудникам посольства России в Словакии дали на отъезд месяц

Посольство РФ в Братиславе подтвердило, что его штат по решению МИД Словакии сокращается на 35 сотрудников, дипломаты должны покинуть республику в течение... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:16

2022-03-30T19:16

2022-03-30T19:16

в мире

россия

братислава

мид словакии

санкции в отношении россии

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ПРАГА, 30 мар – РИА Новости. Посольство РФ в Братиславе подтвердило, что его штат по решению МИД Словакии сокращается на 35 сотрудников, дипломаты должны покинуть республику в течение одного месяца, то есть до 30 апреля этого года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Виталий Житнюк."Могу подтвердить, что количество сотрудников посольства РФ, сокращаемых в штате дипмиссии в соответствии с решением МИД Словакии, составляет 35 человек. Они должны покинуть территорию республики в течение одного месяца, то есть до 30 апреля этого года", - сказал Житнюк.Посольство РФ в Братиславе ранее подтвердило РИА Новости информацию о решении МИД Словакии сократить персонал дипмиссии. МИД страны потребовал сократить персонал российского посольства в Братиславе на 35 человек.

https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, братислава, мид словакии, санкции в отношении россии