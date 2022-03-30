https://ria.ru/20220330/delyagin-1780890394.html
В Госдуме осудили объявление Делягина в розыск Азербайджаном
В Госдуме осудили объявление Делягина в розыск Азербайджаном - РИА Новости, 30.03.2022
В Госдуме осудили объявление Делягина в розыск Азербайджаном
В Госдуме отреагируют на объявление депутата от "Справедливой России – За правду" Михаила Делягина в розыск Азербайджаном, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:29
2022-03-30T15:29
2022-03-30T15:50
михаил делягин
госдума рф
генпрокуратура азербайджана
политика
азербайджан
россия
алексей чепа
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Госдуме отреагируют на объявление депутата от "Справедливой России – За правду" Михаила Делягина в розыск Азербайджаном, заявил РИА Новости первый замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа (СРЗП), также он назвал действия прокуратуры страны нервными и ошибочными.Генпрокуратура Азербайджана ранее сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Делягина за призывы к уничтожению энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности республики, было также принято решение о его объявлении в международный розыск по линии Интерпола."Это нервное, ошибочное действие. Мы прореагируем на такие заявления, попытаемся сейчас предпринять определенные шаги, чтобы успокоить наших коллег. Думаю, такое отношение к критике у наших азербайджанских партнеров", - сказал Чепа."Думаю, надо поспокойней немножко. И Делягину как-то повыдержаннее быть и как-то взвешивать немножко слова. Я понимаю, что сейчас нервная ситуация и было обострение конфликта карабахского, но нам надо выдержаннее быть", - сказал он.
https://ria.ru/20220329/delyagin-1780756417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил делягин, госдума рф, генпрокуратура азербайджана, политика, азербайджан, россия, алексей чепа, партия "справедливая россия - за правду"
15:29 30.03.2022 (обновлено: 15:50 30.03.2022)
В Госдуме осудили объявление Делягина в розыск Азербайджаном
Депутат Чепа назвал объявление Делягина в розыск Азербайджаном нервным и ошибочным
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Госдуме отреагируют на объявление депутата от "Справедливой России – За правду" Михаила Делягина в розыск Азербайджаном, заявил РИА Новости первый замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа (СРЗП), также он назвал действия прокуратуры страны нервными и ошибочными.
Генпрокуратура Азербайджана
ранее сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Делягина за призывы к уничтожению энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности республики, было также принято решение о его объявлении в международный розыск по линии Интерпола
.
"Это нервное, ошибочное действие. Мы прореагируем на такие заявления, попытаемся сейчас предпринять определенные шаги, чтобы успокоить наших коллег. Думаю, такое отношение к критике у наших азербайджанских партнеров", - сказал Чепа.
"Думаю, надо поспокойней немножко. И Делягину как-то повыдержаннее быть и как-то взвешивать немножко слова. Я понимаю, что сейчас нервная ситуация и было обострение конфликта карабахского, но нам надо выдержаннее быть", - сказал он.