https://ria.ru/20220330/delyagin-1780890394.html

В Госдуме осудили объявление Делягина в розыск Азербайджаном

В Госдуме осудили объявление Делягина в розыск Азербайджаном - РИА Новости, 30.03.2022

В Госдуме осудили объявление Делягина в розыск Азербайджаном

В Госдуме отреагируют на объявление депутата от "Справедливой России – За правду" Михаила Делягина в розыск Азербайджаном, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:29

2022-03-30T15:29

2022-03-30T15:50

михаил делягин

госдума рф

генпрокуратура азербайджана

политика

азербайджан

россия

алексей чепа

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Госдуме отреагируют на объявление депутата от "Справедливой России – За правду" Михаила Делягина в розыск Азербайджаном, заявил РИА Новости первый замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа (СРЗП), также он назвал действия прокуратуры страны нервными и ошибочными.Генпрокуратура Азербайджана ранее сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Делягина за призывы к уничтожению энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности республики, было также принято решение о его объявлении в международный розыск по линии Интерпола."Это нервное, ошибочное действие. Мы прореагируем на такие заявления, попытаемся сейчас предпринять определенные шаги, чтобы успокоить наших коллег. Думаю, такое отношение к критике у наших азербайджанских партнеров", - сказал Чепа."Думаю, надо поспокойней немножко. И Делягину как-то повыдержаннее быть и как-то взвешивать немножко слова. Я понимаю, что сейчас нервная ситуация и было обострение конфликта карабахского, но нам надо выдержаннее быть", - сказал он.

https://ria.ru/20220329/delyagin-1780756417.html

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Кирилл Волков

михаил делягин, госдума рф, генпрокуратура азербайджана, политика, азербайджан, россия, алексей чепа, партия "справедливая россия - за правду"