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В Госдуме осудили объявление Делягина в розыск Азербайджаном - РИА Новости, 30.03.2022
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В Госдуме осудили объявление Делягина в розыск Азербайджаном
В Госдуме осудили объявление Делягина в розыск Азербайджаном - РИА Новости, 30.03.2022
В Госдуме осудили объявление Делягина в розыск Азербайджаном
В Госдуме отреагируют на объявление депутата от "Справедливой России – За правду" Михаила Делягина в розыск Азербайджаном, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:29
2022-03-30T15:50
михаил делягин
госдума рф
генпрокуратура азербайджана
политика
азербайджан
россия
алексей чепа
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Госдуме отреагируют на объявление депутата от "Справедливой России – За правду" Михаила Делягина в розыск Азербайджаном, заявил РИА Новости первый замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа (СРЗП), также он назвал действия прокуратуры страны нервными и ошибочными.Генпрокуратура Азербайджана ранее сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Делягина за призывы к уничтожению энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности республики, было также принято решение о его объявлении в международный розыск по линии Интерпола."Это нервное, ошибочное действие. Мы прореагируем на такие заявления, попытаемся сейчас предпринять определенные шаги, чтобы успокоить наших коллег. Думаю, такое отношение к критике у наших азербайджанских партнеров", - сказал Чепа."Думаю, надо поспокойней немножко. И Делягину как-то повыдержаннее быть и как-то взвешивать немножко слова. Я понимаю, что сейчас нервная ситуация и было обострение конфликта карабахского, но нам надо выдержаннее быть", - сказал он.
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михаил делягин, госдума рф, генпрокуратура азербайджана, политика, азербайджан, россия, алексей чепа, партия "справедливая россия - за правду"
15:29 30.03.2022 (обновлено: 15:50 30.03.2022)
 
В Госдуме осудили объявление Делягина в розыск Азербайджаном

Депутат Чепа назвал объявление Делягина в розыск Азербайджаном нервным и ошибочным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Госдуме отреагируют на объявление депутата от "Справедливой России – За правду" Михаила Делягина в розыск Азербайджаном, заявил РИА Новости первый замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа (СРЗП), также он назвал действия прокуратуры страны нервными и ошибочными.
Генпрокуратура Азербайджана ранее сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Делягина за призывы к уничтожению энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности республики, было также принято решение о его объявлении в международный розыск по линии Интерпола.
"Это нервное, ошибочное действие. Мы прореагируем на такие заявления, попытаемся сейчас предпринять определенные шаги, чтобы успокоить наших коллег. Думаю, такое отношение к критике у наших азербайджанских партнеров", - сказал Чепа.
"Думаю, надо поспокойней немножко. И Делягину как-то повыдержаннее быть и как-то взвешивать немножко слова. Я понимаю, что сейчас нервная ситуация и было обострение конфликта карабахского, но нам надо выдержаннее быть", - сказал он.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 20:30
Слова Делягина об Азербайджане не отражают позицию партии, заявил Миронов
 
Михаил ДелягинГосдума РФГенпрокуратура АзербайджанаПолитикаАзербайджанРоссияАлексей ЧепаПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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