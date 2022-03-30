https://ria.ru/20220330/delyagin-1780869792.html

Азербайджан объявил Делягина в международный розыск

Азербайджан объявил Делягина в международный розыск - РИА Новости, 30.03.2022

Азербайджан объявил Делягина в международный розыск

Азербайджан объявил в международный розыск российского депутата Михаила Делягина, сообщила в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры страны. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:25

2022-03-30T14:25

2022-03-30T16:16

азербайджан

михаил делягин

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БАКУ, 30 мар — РИА Новости. Азербайджан объявил в международный розыск российского депутата Михаила Делягина, сообщила в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике Михаил Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов указал на вероятные, по его мнению, угрозы со стороны Польши и Азербайджана и предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности последнего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это заявление "никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации"."В Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики проведено расследование в связи с недавними выступлениями в СМИ депутата Государственной думы Российской Федерации, заместителя председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаила Геннадьевича Делягина, противоречащими принципам сотрудничества двух стран. В связи с этим Азербайджан объявил Делягина в международный розыск", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220329/karabakh-1780703444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, михаил делягин, россия, политика