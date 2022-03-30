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Азербайджан объявил Делягина в международный розыск - РИА Новости, 30.03.2022
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Азербайджан объявил Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Делягина в международный розыск - РИА Новости, 30.03.2022
Азербайджан объявил Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил в международный розыск российского депутата Михаила Делягина, сообщила в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры страны. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:25
2022-03-30T16:16
азербайджан
михаил делягин
россия
политика
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БАКУ, 30 мар — РИА Новости. Азербайджан объявил в международный розыск российского депутата Михаила Делягина, сообщила в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике Михаил Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов указал на вероятные, по его мнению, угрозы со стороны Польши и Азербайджана и предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности последнего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это заявление "никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации"."В Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики проведено расследование в связи с недавними выступлениями в СМИ депутата Государственной думы Российской Федерации, заместителя председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаила Геннадьевича Делягина, противоречащими принципам сотрудничества двух стран. В связи с этим Азербайджан объявил Делягина в международный розыск", — говорится в сообщении.
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азербайджан, михаил делягин, россия, политика
14:25 30.03.2022 (обновлено: 16:16 30.03.2022)
 
Азербайджан объявил Делягина в международный розыск

Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы Михаила Делягина

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМихаил Делягин
Михаил Делягин - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Михаил Делягин
Читать ria.ru в
БАКУ, 30 мар — РИА Новости. Азербайджан объявил в международный розыск российского депутата Михаила Делягина, сообщила в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике Михаил Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов указал на вероятные, по его мнению, угрозы со стороны Польши и Азербайджана и предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности последнего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это заявление "никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации".
"В Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики проведено расследование в связи с недавними выступлениями в СМИ депутата Государственной думы Российской Федерации, заместителя председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаила Геннадьевича Делягина, противоречащими принципам сотрудничества двух стран. В связи с этим Азербайджан объявил Делягина в международный розыск", — говорится в сообщении.
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