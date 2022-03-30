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В Госдуме одобрили ограничение доступа к данным чиновников под санкциями - РИА Новости, 30.03.2022
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В Госдуме одобрили ограничение доступа к данным чиновников под санкциями
В Госдуме одобрили ограничение доступа к данным чиновников под санкциями - РИА Новости, 30.03.2022
В Госдуме одобрили ограничение доступа к данным чиновников под санкциями
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к первому чтению законопроект, исключающий публикацию в СМИ и интернете персональной информации о сотрудниках... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:21
2022-03-30T14:21
политика
госдума рф
владислав резник
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к первому чтению законопроект, исключающий публикацию в СМИ и интернете персональной информации о сотрудниках госорганов и организаций, попавших под санкции, сообщили РИА Новости в комитете.Документ, внесенный депутатом Госдумы Владиславом Резником, направлен на предотвращение возможности использования недружественными государствами сведений, публично раскрываемых государственными и муниципальными органами, госкорпорациями и иными организациями, осуществляющими публичные функции, "для оказания давления и (или) воздействия на представляющих эти сведения лиц и членов их семей".Законопроект предлагает не размещать на сайтах органов и организаций, попавших под санкции Запада, персональную информацию об их служащих и работниках, а также не предоставлять ее для опубликования в СМИ. Это, в частности, касается сведений об их доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, трудоустройстве, составе семьи.Соответствующие изменения вносятся в законы "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".Эти изменения не будут препятствовать осуществлению антикоррупционной политики государства, так как обязанность представлять такие сведения работодателю (нанимателю) полностью сохраняется, подчеркивает Резник. Контроль за достоверностью и полнотой предоставляемых сведений "будет по-прежнему осуществляться в полном объеме государственными органами и организациями, а также правоохранительными органами в соответствии с действующими правилами", отметил депутат.
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779547516.html
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политика, госдума рф, владислав резник, санкции в отношении россии
14:21 30.03.2022
 
В Госдуме одобрили ограничение доступа к данным чиновников под санкциями

Комитет Госдумы по финрынку одобрил ограничение доступа к данным чиновников под санкциями

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на дополнительном пленарном заседании в Государственной думе
Депутаты на дополнительном пленарном заседании в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Депутаты на дополнительном пленарном заседании в Государственной думе
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к первому чтению законопроект, исключающий публикацию в СМИ и интернете персональной информации о сотрудниках госорганов и организаций, попавших под санкции, сообщили РИА Новости в комитете.
Документ, внесенный депутатом Госдумы Владиславом Резником, направлен на предотвращение возможности использования недружественными государствами сведений, публично раскрываемых государственными и муниципальными органами, госкорпорациями и иными организациями, осуществляющими публичные функции, "для оказания давления и (или) воздействия на представляющих эти сведения лиц и членов их семей".
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Законопроект предлагает не размещать на сайтах органов и организаций, попавших под санкции Запада, персональную информацию об их служащих и работниках, а также не предоставлять ее для опубликования в СМИ. Это, в частности, касается сведений об их доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, трудоустройстве, составе семьи.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Эти изменения не будут препятствовать осуществлению антикоррупционной политики государства, так как обязанность представлять такие сведения работодателю (нанимателю) полностью сохраняется, подчеркивает Резник. Контроль за достоверностью и полнотой предоставляемых сведений "будет по-прежнему осуществляться в полном объеме государственными органами и организациями, а также правоохранительными органами в соответствии с действующими правилами", отметил депутат.
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