https://ria.ru/20220330/dannye-1780868405.html

В Госдуме одобрили ограничение доступа к данным чиновников под санкциями

В Госдуме одобрили ограничение доступа к данным чиновников под санкциями - РИА Новости, 30.03.2022

В Госдуме одобрили ограничение доступа к данным чиновников под санкциями

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к первому чтению законопроект, исключающий публикацию в СМИ и интернете персональной информации о сотрудниках... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:21

2022-03-30T14:21

2022-03-30T14:21

политика

госдума рф

владислав резник

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к первому чтению законопроект, исключающий публикацию в СМИ и интернете персональной информации о сотрудниках госорганов и организаций, попавших под санкции, сообщили РИА Новости в комитете.Документ, внесенный депутатом Госдумы Владиславом Резником, направлен на предотвращение возможности использования недружественными государствами сведений, публично раскрываемых государственными и муниципальными органами, госкорпорациями и иными организациями, осуществляющими публичные функции, "для оказания давления и (или) воздействия на представляющих эти сведения лиц и членов их семей".Законопроект предлагает не размещать на сайтах органов и организаций, попавших под санкции Запада, персональную информацию об их служащих и работниках, а также не предоставлять ее для опубликования в СМИ. Это, в частности, касается сведений об их доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, трудоустройстве, составе семьи.Соответствующие изменения вносятся в законы "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".Эти изменения не будут препятствовать осуществлению антикоррупционной политики государства, так как обязанность представлять такие сведения работодателю (нанимателю) полностью сохраняется, подчеркивает Резник. Контроль за достоверностью и полнотой предоставляемых сведений "будет по-прежнему осуществляться в полном объеме государственными органами и организациями, а также правоохранительными органами в соответствии с действующими правилами", отметил депутат.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779547516.html

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779905939.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, владислав резник, санкции в отношении россии