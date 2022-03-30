https://ria.ru/20220330/covid-1780945673.html

Глава ВОЗ предупредил, что COVID-19 не станет последней пандемией

Глава ВОЗ предупредил, что COVID-19 не станет последней пандемией - РИА Новости, 30.03.2022

Глава ВОЗ предупредил, что COVID-19 не станет последней пандемией

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что COVID-19 "абсолютно точно" не станет последней пандемией,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:38

2022-03-30T18:38

2022-03-30T18:38

здоровье - общество

в мире

воз

африка

распространение коронавируса

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МОСКВА/ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что COVID-19 "абсолютно точно" не станет последней пандемией, вероятность нового заболевания и масштаб потерь зависят от того, как люди выучат уроки нынешней пандемии."Абсолютно точно, что COVID-19 не будет последней пандемией. Но вероятность, что она произойдет и какие потери она может принести, если произойдет - это то, в чем мы имеем влияние. Мы должны выучить уроки этой пандемии", - заявил глава ВОЗ в ходе выступления на саммите World Government Summit.По его словам, необходимо наращивать местное производство вакцин, особенно в странах со средним и низким доходом, чтобы укрепить их независимость. Кроме того, надо инвестировать в общественное здравоохранение и, в частности, в первичное здравоохранение для выявления заболеваний на ранней стадии и их предотвращения, а также усиливать глобальную архитектуру предотвращения пандемий и реагирования на них.Как он отметил, COVID-19 продемонстрировал, что пандемия - это намного больше, чем просто кризис здравоохранения. "Более 6 миллионов человек умерли, системы здравоохранения были разрушены, в первый раз в этом веке мы видели увеличение числа людей, живущих за чертой бедности, хотя пандемия обусловлена естественными факторами, она усиливается глобализацией, климатическими изменениями и отсутствием безопасности", - сказал он."Во многих странах вакцины помогли обуздать пандемию, спасти жизни и защитить системы здравоохранения. Однако более 30% населения Африки не получили ни одной дозы вакцины, там также отсутствует доступ к тестированию, очевидно, что равноправие не может быть оставлено на волю сил рынка или быть связано с желаниями доноров", - заключил Гебрейесус.

https://ria.ru/20220330/zabolevaemost-1780786984.html

https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780692096.html

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

здоровье - общество, в мире, воз, африка