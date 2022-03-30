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Минобороны показало видео уничтожения украинского "Бука" - РИА Новости, 30.03.2022
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Минобороны показало видео уничтожения украинского "Бука"
Минобороны показало видео уничтожения украинского "Бука" - РИА Новости, 30.03.2022
Минобороны показало видео уничтожения украинского "Бука"
Министерство обороны показало в Telegram-канале видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук". РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T21:53
2022-03-30T22:02
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Министерство обороны показало в Telegram-канале видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук".На кадрах можно видеть, как беспилотный летательный аппарат зафиксировал цель, затем по ней нанесли удар высокоточным оружием.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Уничтожение украинского ЗРК «Бук-М1» высокоточным ракетным ударом. Видео Минобороны России
Минобороны России показало видео уничтожения украинского «Бука» ракетным ударом.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
21:53 30.03.2022 (обновлено: 22:02 30.03.2022)
 
Минобороны показало видео уничтожения украинского "Бука"

Минобороны показало видео уничтожения украинского "Бука" высокоточным оружием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Министерство обороны показало в Telegram-канале видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук".
На кадрах можно видеть, как беспилотный летательный аппарат зафиксировал цель, затем по ней нанесли удар высокоточным оружием.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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