https://ria.ru/20220330/buk-1780974417.html

Минобороны показало видео уничтожения украинского "Бука"

Минобороны показало видео уничтожения украинского "Бука" - РИА Новости, 30.03.2022

Минобороны показало видео уничтожения украинского "Бука"

Министерство обороны показало в Telegram-канале видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук". РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T21:53

2022-03-30T21:53

2022-03-30T22:02

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Министерство обороны показало в Telegram-канале видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук".На кадрах можно видеть, как беспилотный летательный аппарат зафиксировал цель, затем по ней нанесли удар высокоточным оружием.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Игорь Тоноян

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Уничтожение украинского ЗРК «Бук-М1» высокоточным ракетным ударом. Видео Минобороны России Минобороны России показало видео уничтожения украинского «Бука» ракетным ударом. 2022-03-30T21:53 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины