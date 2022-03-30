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Санкции против России нанесут ущерб Бразилии, заявил экс-глава МИД - РИА Новости, 30.03.2022
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Санкции против России нанесут ущерб Бразилии, заявил экс-глава МИД
Санкции против России нанесут ущерб Бразилии, заявил экс-глава МИД - РИА Новости, 30.03.2022
Санкции против России нанесут ущерб Бразилии, заявил экс-глава МИД
Бывший глава МИД и Минобороны Бразилии Селсу Аморим в интервью РИА Новости подверг критике санкции США и их союзников в отношении России из-за Украины и указал... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:38
2022-03-30T09:38
санкции в отношении россии
в мире
бразилия
россия
сша
евросоюз
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 мар - РИА Новости. Бывший глава МИД и Минобороны Бразилии Селсу Аморим в интервью РИА Новости подверг критике санкции США и их союзников в отношении России из-за Украины и указал на их противоречия."Санкции ужасны, люди думают, что санкции затронут банкиров… Нет, санкции убивают, я был президентом комитета ООН по Ираку и видел созданное там зло", - заявил Аморим.По словам дипломата, санкции являются источником серьезных проблем и помимо того абсурдны - Европа освободила себя от санкций в отношении нефти и газа из России, а Бразилии запрещено покупать удобрения."Мы не имеем никакого отношения (к ситуации вокруг Украины - ред.)..., мы далеки физически и на самом деле применяем санкции, которые нанесут ущерб Бразилии, а Европа освобождена от важного для них вопроса", — сказал бывший глава бразильской дипломатии.Селсу Аморим возглавлял министерство иностранных дел Бразилии на протяжении всего срока полномочий бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы (2003–2011), после чего занимал пост министра обороны в правительстве Дилмы Русеф (2011-2015).Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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санкции в отношении россии, в мире, бразилия, россия, сша, евросоюз
09:38 30.03.2022
 
Санкции против России нанесут ущерб Бразилии, заявил экс-глава МИД

Экс-глава МИД Бразилии Аморим раскритиковал Запад из-за антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на город Рио-де-Жанейро, Бразилия
Вид на город Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на город Рио-де-Жанейро, Бразилия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 мар - РИА Новости. Бывший глава МИД и Минобороны Бразилии Селсу Аморим в интервью РИА Новости подверг критике санкции США и их союзников в отношении России из-за Украины и указал на их противоречия.
"Санкции ужасны, люди думают, что санкции затронут банкиров… Нет, санкции убивают, я был президентом комитета ООН по Ираку и видел созданное там зло", - заявил Аморим.
По словам дипломата, санкции являются источником серьезных проблем и помимо того абсурдны - Европа освободила себя от санкций в отношении нефти и газа из России, а Бразилии запрещено покупать удобрения.
"Мы не имеем никакого отношения (к ситуации вокруг Украины - ред.)..., мы далеки физически и на самом деле применяем санкции, которые нанесут ущерб Бразилии, а Европа освобождена от важного для них вопроса", — сказал бывший глава бразильской дипломатии.
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Селсу Аморим возглавлял министерство иностранных дел Бразилии на протяжении всего срока полномочий бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы (2003–2011), после чего занимал пост министра обороны в правительстве Дилмы Русеф (2011-2015).
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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