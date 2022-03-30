https://ria.ru/20220330/bloger-1780939426.html
В МВД назвали причину задержания блогера Запирова
В МВД назвали причину задержания блогера Запирова - РИА Новости, 30.03.2022
В МВД назвали причину задержания блогера Запирова
Задержанный блогер Хизри Запиров и его соучастники обманывали интернет-пользователей через фальшивые ставки, сообщила пресс-служба ГУМВД Москвы. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:18
2022-03-30T18:18
2022-03-30T18:41
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
технологии
москва
instagram
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Задержанный блогер Хизри Запиров и его соучастники обманывали интернет-пользователей через фальшивые ставки, сообщила пресс-служба ГУМВД Москвы.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании блогера-миллионника Хизри Запирова, который проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его PR-директор Лусик Карапетян до сих пор находится в федеральном розыске."Они рекламировали систему инвестирования, позволяющую получить крупный заработок и приумножить капитал. Денежные средства, вложенные пользователями, должны были поступать в букмекерские конторы путем автоматического распределения ставок", - сказали в ведомстве.Как пояснили в ведомстве, деньги поступали на счета третьих лиц, которые злоумышленники затем обналичивали. Кроме того, для своей преступной деятельности задержанный с соучастниками создали несколько аккаунтов в интернете, где публиковались подложные положительные отзывы о работе системы инвестирования."Введенные в заблуждение граждане перечисляли денежные средства на указанные счета, однако в дальнейшем обещанную аферистами прибыль они не получали, как и вложенные средства", - добавили в ведомстве.В полиции уточнили, что в отношении троих фигурантов - соучастников блогера - уже избрана мера пресечения, еще одна обвиняемая находится в международном розыске.У Запирова в Instagram* почти 8 миллионов подписчиков, в основном он снимает пранки, а также видео на автомобильную тематику.Одно из самых популярных его видео - с пранком над известным в сети Мурадом из такси - тот стал известен после того, как обманул таксиста и не заплатил ему, что было заснято на видео.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220323/gosduma-1779701976.html
https://ria.ru/20220321/bil-1779254357.html
https://ria.ru/20220325/shariy-1780073418.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, технологии, москва, instagram
18:18 30.03.2022 (обновлено: 18:41 30.03.2022)
В МВД назвали причину задержания блогера Запирова
МВД: блогер Запиров обманывал пользователей через систему инвестирования на ставках
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Задержанный блогер Хизри Запиров и его соучастники обманывали интернет-пользователей через фальшивые ставки, сообщила пресс-служба
ГУМВД Москвы.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании блогера-миллионника Хизри Запирова, который проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его PR-директор Лусик Карапетян до сих пор находится в федеральном розыске.
"Они рекламировали систему инвестирования, позволяющую получить крупный заработок и приумножить капитал. Денежные средства, вложенные пользователями, должны были поступать в букмекерские конторы путем автоматического распределения ставок", - сказали в ведомстве.
Как пояснили в ведомстве, деньги поступали на счета третьих лиц, которые злоумышленники затем обналичивали. Кроме того, для своей преступной деятельности задержанный с соучастниками создали несколько аккаунтов в интернете, где публиковались подложные положительные отзывы о работе системы инвестирования.
"Введенные в заблуждение граждане перечисляли денежные средства на указанные счета, однако в дальнейшем обещанную аферистами прибыль они не получали, как и вложенные средства", - добавили в ведомстве.
В полиции уточнили, что в отношении троих фигурантов - соучастников блогера - уже избрана мера пресечения, еще одна обвиняемая находится в международном розыске.
У Запирова в Instagram* почти 8 миллионов подписчиков, в основном он снимает пранки, а также видео на автомобильную тематику.
Одно из самых популярных его видео - с пранком над известным в сети Мурадом из такси - тот стал известен после того, как обманул таксиста и не заплатил ему, что было заснято на видео.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.