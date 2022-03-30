https://ria.ru/20220330/bloger-1780808757.html

В Москве задержали объявленного в розыск блогера Хизри Запирова

В Москве задержали объявленного в розыск блогера Хизри Запирова - РИА Новости, 30.03.2022

В Москве задержали объявленного в розыск блогера Хизри Запирова

известного под псевдонимом Хиза, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:34

2022-03-30T10:34

2022-03-30T13:08

технологии

мошенничество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Полицейские задержали в Коммунарке российского блогера Хизри Запирова, известного под псевдонимом Хиза, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах."Задержан Запиров Хизри Надирович, 1995 года рождения. Он проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК "Мошенничество в особо крупном размере", — отметил собеседник агентства.Запиров и его PR-директор Лусик Карапетян находились в розыске.По информации телеканала РЕН-ТВ, силовики заинтересовались блогером, известным роликами с розыгрышами, а также видео на автомобильную тематику, из-за подозрений в организации групп так называемых капперов, делающих ставки на спорт.Как отмечал в интервью радио Sputnik президент Первой саморегулируемой организации букмекеров России Николай Оганезов, среди множества профессиональных аналитиков в сфере спорта встречаются мошенники: в их рекламе обычно есть слова "договорные матчи", "раскрутка счета", "верняковый экспресс со 100% проходом". По словам эксперта, сами капперы никогда не ставят крупные суммы: получают прибыль не от выигрыша клиента, а от его проигрыша. Запрета на такую деятельность нет: мошенники могут предлагать свои услуги на постоянной основе фактически безнаказанно.

https://ria.ru/20161208/1483107951.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

технологии, мошенничество