https://ria.ru/20220330/bloger-1780808757.html
В Москве задержали объявленного в розыск блогера Хизри Запирова
В Москве задержали объявленного в розыск блогера Хизри Запирова - РИА Новости, 30.03.2022
В Москве задержали объявленного в розыск блогера Хизри Запирова
известного под псевдонимом Хиза, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:34
2022-03-30T10:34
2022-03-30T13:08
технологии
мошенничество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Полицейские задержали в Коммунарке российского блогера Хизри Запирова, известного под псевдонимом Хиза, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах."Задержан Запиров Хизри Надирович, 1995 года рождения. Он проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК "Мошенничество в особо крупном размере", — отметил собеседник агентства.Запиров и его PR-директор Лусик Карапетян находились в розыске.По информации телеканала РЕН-ТВ, силовики заинтересовались блогером, известным роликами с розыгрышами, а также видео на автомобильную тематику, из-за подозрений в организации групп так называемых капперов, делающих ставки на спорт.Как отмечал в интервью радио Sputnik президент Первой саморегулируемой организации букмекеров России Николай Оганезов, среди множества профессиональных аналитиков в сфере спорта встречаются мошенники: в их рекламе обычно есть слова "договорные матчи", "раскрутка счета", "верняковый экспресс со 100% проходом". По словам эксперта, сами капперы никогда не ставят крупные суммы: получают прибыль не от выигрыша клиента, а от его проигрыша. Запрета на такую деятельность нет: мошенники могут предлагать свои услуги на постоянной основе фактически безнаказанно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мошенничество
10:34 30.03.2022 (обновлено: 13:08 30.03.2022)
В Москве задержали объявленного в розыск блогера Хизри Запирова
В Москве задержали блогера Хизри Запирова по делу о мошенничестве
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Полицейские задержали в Коммунарке российского блогера Хизри Запирова, известного под псевдонимом Хиза, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.
"Задержан Запиров Хизри Надирович, 1995 года рождения. Он проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК "Мошенничество в особо крупном размере", — отметил собеседник агентства.
Запиров и его PR-директор Лусик Карапетян находились в розыске.
По информации телеканала РЕН-ТВ, силовики заинтересовались блогером, известным роликами с розыгрышами, а также видео на автомобильную тематику, из-за подозрений в организации групп так называемых капперов, делающих ставки на спорт.
Как отмечал в интервью радио Sputnik президент Первой саморегулируемой организации букмекеров России Николай Оганезов, среди множества профессиональных аналитиков в сфере спорта встречаются мошенники: в их рекламе обычно есть слова "договорные матчи", "раскрутка счета", "верняковый экспресс со 100% проходом". По словам эксперта, сами капперы никогда не ставят крупные суммы: получают прибыль не от выигрыша клиента, а от его проигрыша. Запрета на такую деятельность нет: мошенники могут предлагать свои услуги на постоянной основе фактически безнаказанно.