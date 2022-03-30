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Бибилов высказался за референдум о вхождении Южной Осетии в состав России - РИА Новости, 31.03.2022
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Бибилов высказался за референдум о вхождении Южной Осетии в состав России
Бибилов высказался за референдум о вхождении Южной Осетии в состав России - РИА Новости, 31.03.2022
Бибилов высказался за референдум о вхождении Южной Осетии в состав России
В Южной Осетии необходимо созвать референдум для вхождения в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов в эфире программы "Соловьев LIVE". РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-30T19:59
2022-03-31T07:45
политика
россия
южная осетия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Южной Осетии необходимо созвать референдум для вхождения в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов в эфире программы "Соловьев LIVE".По словам главы республики, это "не очень трудно сделать" и возможно сделать не затягивая.Ранее Бибилов выступил с обращением, в котором назвал вековой мечтой и главной стратегической целью осетинского народа объединение в рамках России.Спикер южноосетинского парламента Алан Тадтаев, со своей стороны, заявил, что референдум состоится в ближайшее время.Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008. Этому предшествовало вторжение грузинских войск в Южную Осетию и разрушение части ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных из региона.Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик. Москва не раз заявляла, что признание их независимости отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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политика, россия, южная осетия
19:59 30.03.2022 (обновлено: 07:45 31.03.2022)
 
Бибилов высказался за референдум о вхождении Южной Осетии в состав России

Президент Бибилов выступил за референдум о вхождении Южной Осетии в состав России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Южной Осетии необходимо созвать референдум для вхождения в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов в эфире программы "Соловьев LIVE".
"В принципе в конституции Республики Южная Осетия все предельно четко расписано. Нам, конечно, надо спросить мнение народа, то есть сделать так, чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав России", — сказал он.
По словам главы республики, это "не очень трудно сделать" и возможно сделать не затягивая.
Ранее Бибилов выступил с обращением, в котором назвал вековой мечтой и главной стратегической целью осетинского народа объединение в рамках России.
Спикер южноосетинского парламента Алан Тадтаев, со своей стороны, заявил, что референдум состоится в ближайшее время.
Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008. Этому предшествовало вторжение грузинских войск в Южную Осетию и разрушение части ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных из региона.
Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик. Москва не раз заявляла, что признание их независимости отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 19:26
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