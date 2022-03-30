19:59 30.03.2022 (обновлено: 07:45 31.03.2022)
Бибилов высказался за референдум о вхождении Южной Осетии в состав России
Президент Бибилов выступил за референдум о вхождении Южной Осетии в состав России
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Южной Осетии необходимо созвать референдум для вхождения в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов в эфире программы "Соловьев LIVE".
"В принципе в конституции Республики Южная Осетия все предельно четко расписано. Нам, конечно, надо спросить мнение народа, то есть сделать так, чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав России", — сказал он.
По словам главы республики, это "не очень трудно сделать" и возможно сделать не затягивая.
Ранее Бибилов выступил с обращением, в котором назвал вековой мечтой и главной стратегической целью осетинского народа объединение в рамках России.
Спикер южноосетинского парламента Алан Тадтаев, со своей стороны, заявил, что референдум состоится в ближайшее время.
Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008. Этому предшествовало вторжение грузинских войск в Южную Осетию и разрушение части ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных из региона.