https://ria.ru/20220330/bibilov-1780964248.html

Бибилов высказался за референдум о вхождении Южной Осетии в состав России

Бибилов высказался за референдум о вхождении Южной Осетии в состав России - РИА Новости, 31.03.2022

Бибилов высказался за референдум о вхождении Южной Осетии в состав России

В Южной Осетии необходимо созвать референдум для вхождения в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов в эфире программы "Соловьев LIVE". РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-30T19:59

2022-03-30T19:59

2022-03-31T07:45

политика

россия

южная осетия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Южной Осетии необходимо созвать референдум для вхождения в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов в эфире программы "Соловьев LIVE".По словам главы республики, это "не очень трудно сделать" и возможно сделать не затягивая.Ранее Бибилов выступил с обращением, в котором назвал вековой мечтой и главной стратегической целью осетинского народа объединение в рамках России.Спикер южноосетинского парламента Алан Тадтаев, со своей стороны, заявил, что референдум состоится в ближайшее время.Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008. Этому предшествовало вторжение грузинских войск в Южную Осетию и разрушение части ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных из региона.Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик. Москва не раз заявляла, что признание их независимости отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20220330/osetiya-1780957682.html

россия

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, южная осетия