https://ria.ru/20220330/bespilotniki-1780945338.html
Воздушно-космические силы России уничтожили еще два украинских беспилотника
Воздушно-космические силы России уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 30.03.2022
Воздушно-космические силы России уничтожили еще два украинских беспилотника
Воздушно-космические силы России поразили в среду два украинских беспилотника, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:37
2022-03-30T18:37
2022-03-30T18:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
балаклея
украина
игорь конашенков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы России поразили в среду два украинских беспилотника, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Ранее в тот же день он сообщил, что за минувшие сутки были сбиты 10 беспилотников на территории Украины."Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Балаклея и Верхнеторецкое", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/peregruppirovka-1780935232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, балаклея, украина, игорь конашенков
Воздушно-космические силы России уничтожили еще два украинских беспилотника
Минобороны: воздушно-космические силы России уничтожили еще два украинских беспилотника