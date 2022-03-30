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Воздушно-космические силы России уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/bespilotniki-1780945338.html
Воздушно-космические силы России уничтожили еще два украинских беспилотника
Воздушно-космические силы России уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 30.03.2022
Воздушно-космические силы России уничтожили еще два украинских беспилотника
Воздушно-космические силы России поразили в среду два украинских беспилотника, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:37
2022-03-30T18:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
балаклея
украина
игорь конашенков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы России поразили в среду два украинских беспилотника, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Ранее в тот же день он сообщил, что за минувшие сутки были сбиты 10 беспилотников на территории Украины."Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Балаклея и Верхнеторецкое", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/peregruppirovka-1780935232.html
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в мире, владимир путин, россия, балаклея, украина, игорь конашенков
18:37 30.03.2022
 
Воздушно-космические силы России уничтожили еще два украинских беспилотника

Минобороны: воздушно-космические силы России уничтожили еще два украинских беспилотника

CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / Украинский беспилотник Spectator-M1
Украинский беспилотник Spectator-M1 - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer /
Украинский беспилотник Spectator-M1. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы России поразили в среду два украинских беспилотника, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее в тот же день он сообщил, что за минувшие сутки были сбиты 10 беспилотников на территории Украины.
"Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Балаклея и Верхнеторецкое", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Конашенков о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 18:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны назвало цель перегруппировки российских войск на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияБалаклеяУкраинаИгорь Конашенков
 
 
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