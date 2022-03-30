https://ria.ru/20220330/bespilotniki-1780815890.html
Российские ВКС за сутки уничтожили десять украинских беспилотников
Российские ВКС за сутки уничтожили десять украинских беспилотников - РИА Новости, 30.03.2022
Российские ВКС за сутки уничтожили десять украинских беспилотников
Воздушно-космические силы РФ уничтожили за минувшие сутки 10 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:00
2022-03-30T11:00
2022-03-30T12:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганск
донецк (днр)
николаев (украина)
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ уничтожили за минувшие сутки 10 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск и Рубежное", - сказал Конашенков на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/bronetekhnika-1780618147.html
луганск
донецк (днр)
николаев (украина)
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Минобороны РФ об уничтожении складов с горючим и вооружением ВСУ
За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-30T11:00
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РИА Новости
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в мире, луганск, донецк (днр), николаев (украина), воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:00 30.03.2022 (обновлено: 12:08 30.03.2022)
Российские ВКС за сутки уничтожили десять украинских беспилотников
Генерал-майор Конашенков: ВКС России за сутки уничтожили десять украинских беспилотников