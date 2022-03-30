https://ria.ru/20220330/bespilotnik-1780793400.html
Минобороны показало видео уничтожения "Панцирем" украинского беспилотника
Минобороны показало видео уничтожения "Панцирем" украинского беспилотника - РИА Новости, 30.03.2022
Минобороны показало видео уничтожения "Панцирем" украинского беспилотника
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата "UJ-22 Airborne" расчетом ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:52
2022-03-30T08:52
2022-03-30T08:52
обострение ситуации в днр и лнр
украина
панцирь-с1
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата "UJ-22 Airborne" расчетом ракетно-пушечного комплекса "Панцирь"."Расчет боевой машины "Панцирь-С" своевременно обнаружил беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины. Грамотные действия предотвратили удар по обороняемому объекту и уничтожили цель, выпустив одну ракету", - рассказал начальник штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.На видео показана работа боевой машины "Панциря" - пуск ракеты и стрельба из 30-мм пушек. Также демонстрируются обломки украинского дрона.Такой беспилотник способен нести мины калибра 82 миллиметра.
https://ria.ru/20220329/bronetekhnika-1780618147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, панцирь-с1, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны показало видео уничтожения "Панцирем" украинского беспилотника
Минобороны показало кадры уничтожения "Панцирем" украинского беспилотника "UJ-22 Airborne"