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Минобороны показало видео уничтожения "Панцирем" украинского беспилотника - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/bespilotnik-1780793400.html
Минобороны показало видео уничтожения "Панцирем" украинского беспилотника
Минобороны показало видео уничтожения "Панцирем" украинского беспилотника - РИА Новости, 30.03.2022
Минобороны показало видео уничтожения "Панцирем" украинского беспилотника
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата "UJ-22 Airborne" расчетом ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:52
2022-03-30T08:52
обострение ситуации в днр и лнр
украина
панцирь-с1
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата "UJ-22 Airborne" расчетом ракетно-пушечного комплекса "Панцирь"."Расчет боевой машины "Панцирь-С" своевременно обнаружил беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины. Грамотные действия предотвратили удар по обороняемому объекту и уничтожили цель, выпустив одну ракету", - рассказал начальник штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.На видео показана работа боевой машины "Панциря" - пуск ракеты и стрельба из 30-мм пушек. Также демонстрируются обломки украинского дрона.Такой беспилотник способен нести мины калибра 82 миллиметра.
https://ria.ru/20220329/bronetekhnika-1780618147.html
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украина, панцирь-с1, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
08:52 30.03.2022
 
Минобороны показало видео уничтожения "Панцирем" украинского беспилотника

Минобороны показало кадры уничтожения "Панцирем" украинского беспилотника "UJ-22 Airborne"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата "UJ-22 Airborne" расчетом ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".
"Расчет боевой машины "Панцирь-С" своевременно обнаружил беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины. Грамотные действия предотвратили удар по обороняемому объекту и уничтожили цель, выпустив одну ракету", - рассказал начальник штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.
На видео показана работа боевой машины "Панциря" - пуск ракеты и стрельба из 30-мм пушек. Также демонстрируются обломки украинского дрона.
Такой беспилотник способен нести мины калибра 82 миллиметра.
Уничтожение бронетехники ВСУ на стоянке. Кадры Минобороны РФ
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаПанцирь-С1В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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