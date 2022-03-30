https://ria.ru/20220330/berlin-1780802768.html

Несколько советских мемориалов в Берлине подверглись атаке вандалов

Несколько советских мемориалов в Берлине подверглись атаке вандалов - РИА Новости, 30.03.2022

Несколько советских мемориалов в Берлине подверглись атаке вандалов

Ряд военных советских мемориалов в Берлине подвергся атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:01

2022-03-30T10:01

2022-03-30T10:22

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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Ряд военных советских мемориалов в Берлине подвергся атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене, заявили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции."В Тиргартене танки (которые являются частью экспозиции - ред.) были накрыты (украинскими - ред.) флагами... У нас пока нет дополнительных сведений, (если танки были укрыты и затем флаги были сняты - ред.), это не является по сути преступлением, так как ущерб не был нанесен. В Трептов-парке памятник был поврежден краской", - сказала представитель полиции.

https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780239271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, берлин (город), россия