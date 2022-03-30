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Несколько советских мемориалов в Берлине подверглись атаке вандалов - РИА Новости, 30.03.2022
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Несколько советских мемориалов в Берлине подверглись атаке вандалов
Несколько советских мемориалов в Берлине подверглись атаке вандалов - РИА Новости, 30.03.2022
Несколько советских мемориалов в Берлине подверглись атаке вандалов
Ряд военных советских мемориалов в Берлине подвергся атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:01
2022-03-30T10:22
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Ряд военных советских мемориалов в Берлине подвергся атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене, заявили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции."В Тиргартене танки (которые являются частью экспозиции - ред.) были накрыты (украинскими - ред.) флагами... У нас пока нет дополнительных сведений, (если танки были укрыты и затем флаги были сняты - ред.), это не является по сути преступлением, так как ущерб не был нанесен. В Трептов-парке памятник был поврежден краской", - сказала представитель полиции.
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в мире, берлин (город), россия
10:01 30.03.2022 (обновлено: 10:22 30.03.2022)
 
Несколько советских мемориалов в Берлине подверглись атаке вандалов

Несколько военных советских мемориалов в Берлине подверглись атаке вандалов

© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Ряд военных советских мемориалов в Берлине подвергся атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене, заявили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
"В Тиргартене танки (которые являются частью экспозиции - ред.) были накрыты (украинскими - ред.) флагами... У нас пока нет дополнительных сведений, (если танки были укрыты и затем флаги были сняты - ред.), это не является по сути преступлением, так как ущерб не был нанесен. В Трептов-парке памятник был поврежден краской", - сказала представитель полиции.
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