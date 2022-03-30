https://ria.ru/20220330/benzin-1780859175.html

Французам предрекли большие трудности из-за роста цен на бензин

Французам предрекли большие трудности из-за роста цен на бензин - РИА Новости, 30.03.2022

Французам предрекли большие трудности из-за роста цен на бензин

У миллионов французов растущие цены на бензин вызывают большие трудности ежедневно, сообщил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:46

2022-03-30T13:46

2022-03-30T13:46

в мире

франция

брюно ле мэр

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ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. У миллионов французов растущие цены на бензин вызывают большие трудности ежедневно, сообщил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."У миллионов французов рост цены на бензин вызывают ежедневно большие трудности, особенно для тех, для кого транспортное средство - способ зарабатывать на жизнь. Очевидно, что сложившаяся ситуация давит на соотечественников", - заявил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.По его словам, французское правительство оказывает поддержку французам в связи с подорожанием топлива, так, например, власти предоставили скидку в 18 центов за 1 литр бензина."Мы сделаем все возможное, чтобы защитить французов от взрыва цен на энергию. Мы делаем больше, чем другие европейские страны, мы делаем все возможное и мы адаптируем имеющиеся инструменты, чтобы ответить на происходящее на энергетическом рынке", - отметил министр.28 марта сообщалось, что цены на топливо во Франции на прошлой неделе подорожали в среднем на 14 центов, достигнув рекордно высокой отметки. Стоимость дизельного топлива достигла 2,1165 евро за литр, цена бензина SP95 - 1,9670 евро за литр, а бензин Super SP95 подорожал до 2,0042 евро.

https://ria.ru/20220330/inflyatsiya-1780856565.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, брюно ле мэр