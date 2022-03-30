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Французам предрекли большие трудности из-за роста цен на бензин
Французам предрекли большие трудности из-за роста цен на бензин - РИА Новости, 30.03.2022
Французам предрекли большие трудности из-за роста цен на бензин
У миллионов французов растущие цены на бензин вызывают большие трудности ежедневно, сообщил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:46
2022-03-30T13:46
2022-03-30T13:46
в мире
франция
брюно ле мэр
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ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. У миллионов французов растущие цены на бензин вызывают большие трудности ежедневно, сообщил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."У миллионов французов рост цены на бензин вызывают ежедневно большие трудности, особенно для тех, для кого транспортное средство - способ зарабатывать на жизнь. Очевидно, что сложившаяся ситуация давит на соотечественников", - заявил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.По его словам, французское правительство оказывает поддержку французам в связи с подорожанием топлива, так, например, власти предоставили скидку в 18 центов за 1 литр бензина."Мы сделаем все возможное, чтобы защитить французов от взрыва цен на энергию. Мы делаем больше, чем другие европейские страны, мы делаем все возможное и мы адаптируем имеющиеся инструменты, чтобы ответить на происходящее на энергетическом рынке", - отметил министр.28 марта сообщалось, что цены на топливо во Франции на прошлой неделе подорожали в среднем на 14 центов, достигнув рекордно высокой отметки. Стоимость дизельного топлива достигла 2,1165 евро за литр, цена бензина SP95 - 1,9670 евро за литр, а бензин Super SP95 подорожал до 2,0042 евро.
https://ria.ru/20220330/inflyatsiya-1780856565.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, брюно ле мэр
Французам предрекли большие трудности из-за роста цен на бензин
Глава Минфина Ле Мэр назвал рост цен на бензин большой проблемой для миллионов французов
ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. У миллионов французов растущие цены на бензин вызывают большие трудности ежедневно, сообщил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"У миллионов французов рост цены на бензин вызывают ежедневно большие трудности, особенно для тех, для кого транспортное средство - способ зарабатывать на жизнь. Очевидно, что сложившаяся ситуация давит на соотечественников", - заявил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.
По его словам, французское правительство оказывает поддержку французам в связи с подорожанием топлива, так, например, власти предоставили скидку в 18 центов за 1 литр бензина.
"Мы сделаем все возможное, чтобы защитить французов от взрыва цен на энергию. Мы делаем больше, чем другие европейские страны, мы делаем все возможное и мы адаптируем имеющиеся инструменты, чтобы ответить на происходящее на энергетическом рынке", - отметил министр.
28 марта сообщалось, что цены на топливо во Франции
на прошлой неделе подорожали в среднем на 14 центов, достигнув рекордно высокой отметки. Стоимость дизельного топлива достигла 2,1165 евро за литр, цена бензина SP95 - 1,9670 евро за литр, а бензин Super SP95 подорожал до 2,0042 евро.