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Французам предрекли большие трудности из-за роста цен на бензин - РИА Новости, 30.03.2022
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Французам предрекли большие трудности из-за роста цен на бензин
Французам предрекли большие трудности из-за роста цен на бензин - РИА Новости, 30.03.2022
Французам предрекли большие трудности из-за роста цен на бензин
У миллионов французов растущие цены на бензин вызывают большие трудности ежедневно, сообщил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:46
2022-03-30T13:46
в мире
франция
брюно ле мэр
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ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. У миллионов французов растущие цены на бензин вызывают большие трудности ежедневно, сообщил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."У миллионов французов рост цены на бензин вызывают ежедневно большие трудности, особенно для тех, для кого транспортное средство - способ зарабатывать на жизнь. Очевидно, что сложившаяся ситуация давит на соотечественников", - заявил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.По его словам, французское правительство оказывает поддержку французам в связи с подорожанием топлива, так, например, власти предоставили скидку в 18 центов за 1 литр бензина."Мы сделаем все возможное, чтобы защитить французов от взрыва цен на энергию. Мы делаем больше, чем другие европейские страны, мы делаем все возможное и мы адаптируем имеющиеся инструменты, чтобы ответить на происходящее на энергетическом рынке", - отметил министр.28 марта сообщалось, что цены на топливо во Франции на прошлой неделе подорожали в среднем на 14 центов, достигнув рекордно высокой отметки. Стоимость дизельного топлива достигла 2,1165 евро за литр, цена бензина SP95 - 1,9670 евро за литр, а бензин Super SP95 подорожал до 2,0042 евро.
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в мире, франция, брюно ле мэр
13:46 30.03.2022
 
Французам предрекли большие трудности из-за роста цен на бензин

Глава Минфина Ле Мэр назвал рост цен на бензин большой проблемой для миллионов французов

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСкульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Скульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
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ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. У миллионов французов растущие цены на бензин вызывают большие трудности ежедневно, сообщил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"У миллионов французов рост цены на бензин вызывают ежедневно большие трудности, особенно для тех, для кого транспортное средство - способ зарабатывать на жизнь. Очевидно, что сложившаяся ситуация давит на соотечественников", - заявил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.
По его словам, французское правительство оказывает поддержку французам в связи с подорожанием топлива, так, например, власти предоставили скидку в 18 центов за 1 литр бензина.
"Мы сделаем все возможное, чтобы защитить французов от взрыва цен на энергию. Мы делаем больше, чем другие европейские страны, мы делаем все возможное и мы адаптируем имеющиеся инструменты, чтобы ответить на происходящее на энергетическом рынке", - отметил министр.
28 марта сообщалось, что цены на топливо во Франции на прошлой неделе подорожали в среднем на 14 центов, достигнув рекордно высокой отметки. Стоимость дизельного топлива достигла 2,1165 евро за литр, цена бензина SP95 - 1,9670 евро за литр, а бензин Super SP95 подорожал до 2,0042 евро.
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