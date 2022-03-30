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Fox News: Байден, говоря о Путине, случайно раскрыл планы Белого дома - РИА Новости, 30.03.2022
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Fox News: Байден, говоря о Путине, случайно раскрыл планы Белого дома
Fox News: Байден, говоря о Путине, случайно раскрыл планы Белого дома - РИА Новости, 30.03.2022
Fox News: Байден, говоря о Путине, случайно раскрыл планы Белого дома
Белый дом лжет американскому народу о целях администрации Джо Байдена, заявила в эфире Fox News экс-кандидат в президенты США и бывший член палаты... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:50
2022-03-30T14:22
в мире
дмитрий песков
владимир путин
сирия
ирак
россия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Белый дом лжет американскому народу о целях администрации Джо Байдена, заявила в эфире Fox News экс-кандидат в президенты США и бывший член палаты представителей от округа Гавайи Тулси Габбард.По ее мнению, резкое высказывание Байдена о Владимире Путине не было оговоркой."Президент Байден просто вслух озвучил цели своей администрации, которые и заключаются в смене власти в России, в отстранении Путина от власти. Они осуществляют свою цель, используя основное средство экономической войны, осуществляя современную осаду России, изолируя ее, сдерживая ее, нанося вред российскому населению, надеясь, что российские граждане или военные поднимутся и свергнут свое правительство и избавятся от Путина", — утверждает Габбард.По ее мнению, жители Штатов устали от вмешательства Белого дома в дела государств, входящих в зону американских интересов."Они знают, что мы уже предельно устали от того, что наша страна постоянно пытается сменить власть в других государствах. Мы помним, насколько разрушительными и затратными были войны в Ираке, Ливии, Сирии и других странах. Мы абсолютно не приемлем этих войн. Поэтому, если они расскажут всю правду, их рейтинги упадут еще сильнее, чем сейчас, и их политика пострадает", — считает Габбард.На прошлой неделе, во время визита в Польшу, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой" для России и что Путин "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что президент не имел в виду смену власти в России, а затем и сам Байден отрицательно ответил на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной подобную риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/bayden-1780753867.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/bayden-1780663698.html
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, сирия, ирак, россия
11:50 30.03.2022 (обновлено: 14:22 30.03.2022)
 
Fox News: Байден, говоря о Путине, случайно раскрыл планы Белого дома

Экс-кандидат в президенты США Габбард: Белый дом лжет о нежелании смены власти в России

© Brendan SmialowskiПрезидент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
© Brendan Smialowski
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Белый дом лжет американскому народу о целях администрации Джо Байдена, заявила в эфире Fox News экс-кандидат в президенты США и бывший член палаты представителей от округа Гавайи Тулси Габбард.
По ее мнению, резкое высказывание Байдена о Владимире Путине не было оговоркой.
© AP Photo / John MinchilloКандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / John Minchillo
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
"Президент Байден просто вслух озвучил цели своей администрации, которые и заключаются в смене власти в России, в отстранении Путина от власти. Они осуществляют свою цель, используя основное средство экономической войны, осуществляя современную осаду России, изолируя ее, сдерживая ее, нанося вред российскому населению, надеясь, что российские граждане или военные поднимутся и свергнут свое правительство и избавятся от Путина", — утверждает Габбард.
По ее мнению, жители Штатов устали от вмешательства Белого дома в дела государств, входящих в зону американских интересов.
"Они знают, что мы уже предельно устали от того, что наша страна постоянно пытается сменить власть в других государствах. Мы помним, насколько разрушительными и затратными были войны в Ираке, Ливии, Сирии и других странах. Мы абсолютно не приемлем этих войн. Поэтому, если они расскажут всю правду, их рейтинги упадут еще сильнее, чем сейчас, и их политика пострадает", — считает Габбард.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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На прошлой неделе, во время визита в Польшу, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой" для России и что Путин "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что президент не имел в виду смену власти в России, а затем и сам Байден отрицательно ответил на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной подобную риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.
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