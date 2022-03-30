https://ria.ru/20220330/belyydom-1780826372.html

Fox News: Байден, говоря о Путине, случайно раскрыл планы Белого дома

Fox News: Байден, говоря о Путине, случайно раскрыл планы Белого дома - РИА Новости, 30.03.2022

Fox News: Байден, говоря о Путине, случайно раскрыл планы Белого дома

Белый дом лжет американскому народу о целях администрации Джо Байдена, заявила в эфире Fox News экс-кандидат в президенты США и бывший член палаты... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:50

2022-03-30T11:50

2022-03-30T14:22

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Белый дом лжет американскому народу о целях администрации Джо Байдена, заявила в эфире Fox News экс-кандидат в президенты США и бывший член палаты представителей от округа Гавайи Тулси Габбард.По ее мнению, резкое высказывание Байдена о Владимире Путине не было оговоркой."Президент Байден просто вслух озвучил цели своей администрации, которые и заключаются в смене власти в России, в отстранении Путина от власти. Они осуществляют свою цель, используя основное средство экономической войны, осуществляя современную осаду России, изолируя ее, сдерживая ее, нанося вред российскому населению, надеясь, что российские граждане или военные поднимутся и свергнут свое правительство и избавятся от Путина", — утверждает Габбард.По ее мнению, жители Штатов устали от вмешательства Белого дома в дела государств, входящих в зону американских интересов."Они знают, что мы уже предельно устали от того, что наша страна постоянно пытается сменить власть в других государствах. Мы помним, насколько разрушительными и затратными были войны в Ираке, Ливии, Сирии и других странах. Мы абсолютно не приемлем этих войн. Поэтому, если они расскажут всю правду, их рейтинги упадут еще сильнее, чем сейчас, и их политика пострадает", — считает Габбард.На прошлой неделе, во время визита в Польшу, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой" для России и что Путин "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что президент не имел в виду смену власти в России, а затем и сам Байден отрицательно ответил на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной подобную риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/bayden-1780753867.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/bayden-1780663698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дмитрий песков, владимир путин, сирия, ирак, россия