https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html

От пиццы и до Украины: "это Байден виноват"

От пиццы и до Украины: "это Байден виноват" - РИА Новости, 30.03.2022

От пиццы и до Украины: "это Байден виноват"

Происходящее на Украине становится мощным фактором внутренней политической борьбы в США. Вопрос только — в каком смысле и с какими подробностями. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:00

2022-03-30T08:00

2022-03-30T07:58

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Происходящее на Украине становится мощным фактором внутренней политической борьбы в США. Вопрос только — в каком смысле и с какими подробностями.Вот очень эффектный эпизод — беженцы. Известно, что более трех миллионов украинцев уже находятся в странах Евросоюза. США сообщают: мы примем 100 тысяч из них. Но не всех и всяких. Предпочтение будем оказывать журналистам и представителям ЛГБТ.Это сильно. Это почти как известный приказ Бонапарта во время египетского похода, когда на его марширующую армию начала набегать из пустыни вражеская кавалерия: "Ослов и ученых в середину". Но, во-первых, "ослы" — это обоз с амуницией и провиантом (а ученые — сопровождавшие армию египтологи). Во-вторых же, главнокомандующий Джо Байден совсем не Бонапарт и этот тезис в Америке звучит очень громко.Сюжет с беженцами обсуждается так: квота мигрантов на 2022 год — 125 тысяч, причем на европейцев и жителей Центральной Азии, то есть бывших союзников — афганцев, приходится почему-то только десять тысяч. Но теперь квота, получается, удваивается, и давайте посмотрим на всю политику этой администрации по миграции. А можно и так: ребята, а как вы проверите, кто из украинцев действительно из ЛГБТ?Среди российских экспертов давно идет спор: меняется на Западе или нет дико лживая информационная картина освещения ситуации на Украине. Те, кто по уши погружен в СМИ демократов или их европейских единомышленников, перемен не видят, "империя лжи" гонит все те же фейки. Но на другом фланге, по крайней мере в США, сдвиг очевиден, и причина в том, что осенью в стране будут промежуточные выборы: не президентские, а только в конгресс. Однако, если республиканцы получат большинство в обеих палатах, администрация Байдена окажется парализованной.Только что во Флориде прошло ежегодное заседание верхушки республиканцев, где вырабатывались основные идеи начинающейся кампании. Они выглядят так: инфляционный кризис, бензиновый кризис и кризис национальной безопасности, то есть Украина. Это не считая миграции и резкого роста преступности в городах.То, что в США называют украинским кризисом, распадается на несколько тезисов пропаганды. На первое место мы поставим такой: сами виноваты, и это не только действия команды Байдена, все предыдущие тоже хороши. Вот публикация, где ключевая часть перечисляет факты, отлично известные в России, но для США — это настоящее открытие. А именно: "только сейчас становится очевидным размах агрессивных акций Пентагона и ЦРУ" на Украине, к которой они относились будто к члену НАТО без членства как такового. Поставки вооружений на три миллиарда долларов с 2014 года, обучение украинских "мастеров спецопераций".И вывод автора: "такое поведение предсказуемо привело к геополитическому взрыву. Чиновники США и НАТО употребили Украину как стратегическую пешку против России, а сейчас кипят от возмущения по поводу решения Москвы отправиться на войну… К сожалению, украинский народ теперь платит кровавую цену за легковерие своих лидеров и шокирующую заносчивость лидеров США".В России такие строки были бы из серии очевидных, но для США, повторим, это сенсация.Следующий тезис республиканцев нам может не понравиться, но что есть, то есть. А именно: при сильном президенте США никакого украинского кризиса не возникло бы. И Россия, и Китай, и прочие сидели бы и боялись. И только во вторую очередь высказывается мысль, что в таком случае и никакого военного решения не нужно — можно было бы договориться.Джо Байдена жалко. Каждое его слово и движение без пощады атакуется соотечественниками-оппонентами. Не повезло даже куску пиццы, который Байден жевал в Польше, посетив расположение 82-й американской десантной дивизии. Оказывается, в ВС США есть хороший обычай: сначала за стол усаживаются рядовые, потом офицеры, а уж верховный главнокомандующий и подавно должен есть последним. А оголодавший Байден прямо от входа рысью пронесся к коробке с пиццей и ухватил кусок трясущейся рукой.Собственно, всю недавнюю его поездку в Европу называют позором и катастрофой. Жалеют тех сотрудников Белого дома, которым приходится раз за разом объяснять, что на самом деле хотел сказать президент. Военнослужащим 82-й дивизии он сообщил, что они скоро "сами увидят" Украину, а дальше заявил, будто "Путин не может оставаться у власти". После чего последовали разъяснения, что ввода войск не планируется и смены режима в России тоже. Ну а заявление, что если русские применят химическое оружие, то США "ответят тем же," — это и вовсе праздник какой-то.Третья линия "украинской" атаки на демократов — старательно возрождаемая сейчас республиканцами история с компьютером сына президента Хантера Байдена. Как он забыл его на сервисе, как до "мозгов" компьютера добрались соратники Дональда Трампа — вроде бы отыгранная карта. Но сейчас об этом вновь заговорил весь правый фланг американской политики. Напоминают о том, как вся "империя лжи" — СМИ демократов — делала вид, что этой истории не существует, и рядовой их избиратель мог иметь о "деле забытого компьютера" примерно такое же представление, как о реальном ходе событий на Украине. Приговор: вся эта история — свидетельство жуткой коррумпированности правящей элиты страны и лживости медийных корпораций, пытавшихся ввести цензуру на "дело Хантера".Но коррупционные дела Хантера, которые он не стер из своего компьютера перед сервисом, более чем наполовину связаны как раз с Украиной, и для соответствующей части американской аудитории и сама Украина (как минимум ее власть) поэтому символизирует коррупцию и позор.Это означает: на политической арене США сейчас будет обсуждаться вообще все, связанное с делами Хантера на Украине. И сюда неизбежно добавятся данные о том, что, кроме всего прочего, сын президента участвовал в пентагоновских программах работы биолабораторий в этой стране. А сама история уже стала международным скандалом.

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1774932441.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/lgbt-1762540831.html

https://ria.ru/20171018/1507105416.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/ssha-1772362306.html

https://ria.ru/20220329/bayden-1780604515.html

https://ria.ru/20220329/biolaboratorii-1780679901.html

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авторы, джо байден, россия, сша, евросоюз, москва, хантер байден, дональд трамп, вооруженные силы сша, министерство обороны сша