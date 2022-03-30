https://ria.ru/20220330/barselona-1780853387.html

Протестующие из-за роста цен на топливо перекрыли движение в Барселоне

Протестующие из-за роста цен на топливо перекрыли движение в Барселоне - РИА Новости, 30.03.2022

Протестующие из-за роста цен на топливо перекрыли движение в Барселоне

Колонна примерно из 20 грузовиков перекрыла движение на автостраде Ronda Litoral в Барселоне в знак протеста против роста цен на топливо, сообщает газета Mundo. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:25

2022-03-30T13:25

2022-03-30T14:02

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МАДРИД, 30 мар — РИА Новости. Колонна примерно из 20 грузовиков перекрыла движение на автостраде Ronda Litoral в Барселоне в знак протеста против роста цен на топливо, сообщает газета Mundo.Стоимость бензина и дизельного топлива в Испании бьет рекорды из-за повышения стоимости нефти на фоне санкций против России.Ранее на этой автостраде в течение нескольких дней проводились пешие протесты работников транспортного сектора. Как сообщает издание, в среду акция привела к образованию заторов длиной до девяти километров.Представитель Национальной платформы по защите транспорта в Барселоне Мигель Анхель Македа ранее заявил, что протесты будут продолжаться, несмотря на достигнутую на прошлой неделе договоренность правительства с государственным комитетом по автомобильному транспорту о снижении цены на топливо.В пятницу правительство Испании согласилось компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля. Позднее после встречи с Санчес лидер бастующих, глава Национальной платформы по защите транспорта Мануэль Эрнандес заявил, что испанские транспортники продолжат забастовку, вызванную ростом цен на топливо, несмотря на меры, которые предложило правительство. Он отметил, что предложенных мер недостаточно, потребовал от властей предложить новые - хотя бы временные - дополнительные решения.Сотрудники транспортного сектора Испании 14 марта начали бессрочную забастовку, которая приводит к перебоям с поставками в стране.

https://ria.ru/20220328/toplivo-1780541715.html

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Акция протеста дальнобойщиков в Барселоне из-за высоких цен на топливо Колонна примерно из 20 грузовиков перекрыла движение на автостраде Ronda Litoral в Барселоне в знак протеста против роста цен на топливо, сообщает газета Mundo. Стоимость бензина и дизельного топлива в Испании бьет рекорды из-за повышения стоимости нефти на фоне санкций против России. 2022-03-30T13:25 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, испания, барселона (город)