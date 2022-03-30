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"Правда тела". БАДы: что можно пить без вреда для здоровья
"Правда тела". БАДы: что можно пить без вреда для здоровья - РИА Новости, 30.03.2022
"Правда тела". БАДы: что можно пить без вреда для здоровья
Омега-3, коллаген, лецитин, а еще имбирь и куркума, “мочегонные травки”, и эхинацея для иммунитета. Многие люди пьют БАДы просто ”для профилактики”, прочитав об их пользе в интернете. Какие добавки действительно можно принимать без назначения врача, а какие могут навредить (или просто не работают)?
2022-03-30T12:00
2022-03-30T12:00
2022-03-30T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". БАДы: что можно пить без вреда для здоровья
Омега-3, коллаген, лецитин, а еще имбирь и куркума, “мочегонные травки”, и эхинацея для иммунитета. Многие люди пьют БАДы просто ”для профилактики”, прочитав об их пользе в интернете. Какие добавки действительно можно принимать без назначения врача, а какие могут навредить (или просто не работают)?
audio/mpeg
"Правда тела". БАДы: что можно пить без вреда для здоровья
Омега-3, коллаген, лецитин, а еще имбирь и куркума, “мочегонные травки”, и эхинацея для иммунитета. Многие люди пьют БАДы просто ”для профилактики”, прочитав об их пользе в интернете. Какие добавки действительно можно принимать без назначения врача, а какие могут навредить (или просто не работают)?
audio/mpeg
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подкаст, аудио
"Правда тела". БАДы: что можно пить без вреда для здоровья
Омега-3, коллаген, лецитин, а еще имбирь и куркума, “мочегонные травки”, и эхинацея для иммунитета. Многие люди пьют БАДы просто ”для профилактики”, прочитав об их пользе в интернете. Какие добавки действительно можно принимать без назначения врача, а какие могут навредить (или просто не работают)?
С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше. Можно ли вместо добавок коллагена есть холодец, работают ли травяные БАДы для похудения и зачем при симптомах ОРЗ убирать из рациона углеводы? Рассказывает врач-эндокринолог Роман Терушкин.
00:55 Тема БАДов недооценена - или наоборот, излишне стигматизирована?
02:23 Народный “топ” БАДов
03:45 “Кальций практически никому не надо пить”
04:23 Можно ли без назначения врача пить омега-3
05:30 Лучше выпить коллаген или съесть кусок стейка?
06:42 В каких случаях нужны протеиновые коктейли
08:04 Лецитин: стоит ли пить профилактически
09:11 Имбирь, куркума, мочегонные травки. Работают ли травяные БАДы для похудения
11:00 Как происходит перенастройка организма и от чего она зависит
13:45 Растительные иммуномодуляторы
16:30 “Чувствуете симптомы ОРВИ - уберите углеводы”
17:13 Безвредные БАДы “с огорода”
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