https://ria.ru/20220330/bady-1780824550.html

"Правда тела". БАДы: что можно пить без вреда для здоровья

"Правда тела". БАДы: что можно пить без вреда для здоровья - РИА Новости, 30.03.2022

"Правда тела". БАДы: что можно пить без вреда для здоровья

Омега-3, коллаген, лецитин, а еще имбирь и куркума, “мочегонные травки”, и эхинацея для иммунитета. Многие люди пьют БАДы просто ”для профилактики”, прочитав об их пользе в интернете. Какие добавки действительно можно принимать без назначения врача, а какие могут навредить (или просто не работают)?

2022-03-30T12:00

2022-03-30T12:00

2022-03-30T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". БАДы: что можно пить без вреда для здоровья Омега-3, коллаген, лецитин, а еще имбирь и куркума, “мочегонные травки”, и эхинацея для иммунитета. Многие люди пьют БАДы просто ”для профилактики”, прочитав об их пользе в интернете. Какие добавки действительно можно принимать без назначения врача, а какие могут навредить (или просто не работают)? audio/mpeg

"Правда тела". БАДы: что можно пить без вреда для здоровья Омега-3, коллаген, лецитин, а еще имбирь и куркума, “мочегонные травки”, и эхинацея для иммунитета. Многие люди пьют БАДы просто ”для профилактики”, прочитав об их пользе в интернете. Какие добавки действительно можно принимать без назначения врача, а какие могут навредить (или просто не работают)? audio/mpeg

С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Можно ли вместо добавок коллагена есть холодец, работают ли травяные БАДы для похудения и зачем при симптомах ОРЗ убирать из рациона углеводы? Рассказывает врач-эндокринолог Роман Терушкин.00:55 Тема БАДов недооценена - или наоборот, излишне стигматизирована?02:23 Народный “топ” БАДов03:45 “Кальций практически никому не надо пить”04:23 Можно ли без назначения врача пить омега-305:30 Лучше выпить коллаген или съесть кусок стейка?06:42 В каких случаях нужны протеиновые коктейли08:04 Лецитин: стоит ли пить профилактически09:11 Имбирь, куркума, мочегонные травки. Работают ли травяные БАДы для похудения11:00 Как происходит перенастройка организма и от чего она зависит13:45 Растительные иммуномодуляторы16:30 “Чувствуете симптомы ОРВИ - уберите углеводы”17:13 Безвредные БАДы “с огорода”Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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