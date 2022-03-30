06:17 30.03.2022 (обновлено: 06:31 30.03.2022)
Открывшую стрельбу в красноярском детсаду девушку арестовали до 27 мая
Открывшую стрельбу в детском саду Красноярска 19-летнюю девушку арестовали до 27 мая
КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Девушку, которая открыла стрельбу в детском саду в Красноярске, а до этого, предположительно, застрелила отца, арестовали до 27 мая, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.
"Железнодорожный райсуд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27.05.22 включительно", – говорится в сообщении.
По данным регионального главка СК, 28 марта 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца, а затем пришла детский сад №31, где ее встретила воспитатель, которая заметила под ее пальто ружье. Воспитатель попыталась забрать у нее оружие, из-за чего произошел выстрел в стену, дети не пострадали. При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства. В ведомстве ранее сообщили о возбуждении дела о покушении и убийстве.
В рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных, оказывающих услуги по охране детсада. Сразу после задержания из-за неадекватного состояния девушки ее не смогли допросить.