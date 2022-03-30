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Открывшую стрельбу в красноярском детсаду девушку арестовали до 27 мая - РИА Новости, 30.03.2022
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Открывшую стрельбу в красноярском детсаду девушку арестовали до 27 мая
Открывшую стрельбу в красноярском детсаду девушку арестовали до 27 мая - РИА Новости, 30.03.2022
Открывшую стрельбу в красноярском детсаду девушку арестовали до 27 мая
Девушку, которая открыла стрельбу в детском саду в Красноярске, а до этого, предположительно, застрелила отца, арестовали до 27 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T06:17
2022-03-30T06:31
происшествия
россия
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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Девушку, которая открыла стрельбу в детском саду в Красноярске, а до этого, предположительно, застрелила отца, арестовали до 27 мая, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.По данным регионального главка СК, 28 марта 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца, а затем пришла детский сад №31, где ее встретила воспитатель, которая заметила под ее пальто ружье. Воспитатель попыталась забрать у нее оружие, из-за чего произошел выстрел в стену, дети не пострадали. При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства. В ведомстве ранее сообщили о возбуждении дела о покушении и убийстве.В рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных, оказывающих услуги по охране детсада. Сразу после задержания из-за неадекватного состояния девушки ее не смогли допросить.
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происшествия, россия
06:17 30.03.2022 (обновлено: 06:31 30.03.2022)
 
Открывшую стрельбу в красноярском детсаду девушку арестовали до 27 мая

Открывшую стрельбу в детском саду Красноярска 19-летнюю девушку арестовали до 27 мая

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Девушку, которая открыла стрельбу в детском саду в Красноярске, а до этого, предположительно, застрелила отца, арестовали до 27 мая, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.
"Железнодорожный райсуд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27.05.22 включительно", – говорится в сообщении.
По данным регионального главка СК, 28 марта 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца, а затем пришла детский сад №31, где ее встретила воспитатель, которая заметила под ее пальто ружье. Воспитатель попыталась забрать у нее оружие, из-за чего произошел выстрел в стену, дети не пострадали. При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства. В ведомстве ранее сообщили о возбуждении дела о покушении и убийстве.
В рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных, оказывающих услуги по охране детсада. Сразу после задержания из-за неадекватного состояния девушки ее не смогли допросить.
Следственные действия по делу об убийстве и покушении на убийство в Красноярске
28 марта, 17:03
СК возбудил дело против девушки, открывшей стрельбу в красноярском детсаду
 
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