https://ria.ru/20220330/arest-1780786565.html

Открывшую стрельбу в красноярском детсаду девушку арестовали до 27 мая

Открывшую стрельбу в красноярском детсаду девушку арестовали до 27 мая - РИА Новости, 30.03.2022

Открывшую стрельбу в красноярском детсаду девушку арестовали до 27 мая

Девушку, которая открыла стрельбу в детском саду в Красноярске, а до этого, предположительно, застрелила отца, арестовали до 27 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T06:17

2022-03-30T06:17

2022-03-30T06:31

происшествия

россия

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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Девушку, которая открыла стрельбу в детском саду в Красноярске, а до этого, предположительно, застрелила отца, арестовали до 27 мая, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.По данным регионального главка СК, 28 марта 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца, а затем пришла детский сад №31, где ее встретила воспитатель, которая заметила под ее пальто ружье. Воспитатель попыталась забрать у нее оружие, из-за чего произошел выстрел в стену, дети не пострадали. При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства. В ведомстве ранее сообщили о возбуждении дела о покушении и убийстве.В рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных, оказывающих услуги по охране детсада. Сразу после задержания из-за неадекватного состояния девушки ее не смогли допросить.

https://ria.ru/20220328/strelba-1780519706.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия