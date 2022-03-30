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История продажи Россией Аляски США в 1867 году

История продажи Россией Аляски США в 1867 году - РИА Новости, 30.03.2022

История продажи Россией Аляски США в 1867 году

Аляска (Alaska) – полуостров на северо-западе Северной Америки, между Бристольским заливом Берингова моря и Тихим океаном. Его протяженность около 700... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T00:38

2022-03-30T00:38

2022-03-30T00:38

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аляска

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Аляска (Alaska) – полуостров на северо-западе Северной Америки, между Бристольским заливом Берингова моря и Тихим океаном. Его протяженность около 700 километров, ширина от 170 до 10 километров. Полуостров занят в основном Алеутским хребтом. Коренное население – индейцы, эскимосы, алеуты. Их предки проникли на Аляску из Азии. Их основными занятиями были рыболовство, зверобойный промысел и охота на оленей. В настоящее время установлено, что русские поселенцы появились на Аляске примерно в середине XVII века, а, возможно, и несколько раньше. Весьма вероятно, что это были участники экспедиции русского землепроходца Семена Дежнева, в 1648 году морем обогнувшей восточную оконечность Азии. О судьбе четырех из семи лодок, отправившихся с ним, исторических сведений не имеется. Первые отдельные сведения об Аляске русские землепроходцы получили в конце XVII века. На карте Семена Ремезова (1701) на основе данных землепроходца Владимира Атласова и других она изображена в виде острова. Первыми из русских людей, открывших в 1732 году северо-западные берега Америки, чьи имена стали известны, были моряки бота "Гавриил" под командованием подштурмана Ивана Федорова и геодезиста Михаила Гвоздева. Новые территории стали осваиваться частными компаниями, русскими промышленниками и путешественниками, а также правительственными экспедициями. В 1799 году на базе слияния ряда торговых компаний учредили Российско-американскую компанию (РАК), задачей которой было обеспечение дальнейшего развития Аляски и всей Русской Америки в целом. Этот процесс сильно тормозился враждебной деятельностью США и Великобритании, которые вынудили Россию заключить с ними конвенции (в 1824 году с США, в 1825 году с Великобританией), по которым американцы и англичане получили право беспрепятственной торговли в русских владениях на Аляске. В начале XIX века Аляска приносила доход Российскому государству в основном за счет пушной торговли на Тихоокеанском севере. Однако усиление иностранной конкуренции, упадок традиционных морских промыслов, трудности сообщения с дальними колониями обусловили постепенный упадок компании. Ослаблению позиций РАК способствовал также быстрый рост американского предпринимательства в северной части Тихого океана в 1830-1850 годах; прибрежные воды ее владений превратились в центр американского китобойного промысла. В дальнейшем правительства США и Великобритании уже не довольствовались притязаниями в области торговли и мореплавания и хищничеством у берегов русских владений, а приступили к прямому вытеснению России из Америки. Экспансионистская политика этих стран ставила правительство Российской империи перед возможностью прямого захвата Аляски американцами или англичанами, так как постоянного русского населения на Аляске было ничтожно мало. Общая его численность колебалась в пределах 400-1000 человек. Территория осваивалась вахтовым методом: работные люди получали паспорт на семь лет, отправлялись туда, работали около пяти-шести лет, а потом возвращались в Россию. Первым вопрос об уступке колоний подняло руководство Российско-американской компании в 1845 году, когда организация вошла в очередную полосу кризиса и просила финансовой помощи у государства. Позже с инициативой продажи Аляски выступил генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев-Амурский. Весной 1853 года он в своей записке, представленной императору Николаю I, предложил продать США североамериканские владения, которые, по его мнению, рано или поздно придется им уступить. Муравьев считал, что эта сделка улучшит связи с Соединенными Штатами и поможет России укрепиться на Дальнем Востоке. Крымская война (1853-1856) показала непрочность военного положения русских владений в Северной Америке. РАК из-за боязни оккупации территорий британцами, у которых в регионе был мощный флот, даже заключила фиктивный договор о продаже своего имущества созданной в Сан-Франциско (США) Американо-русской торговой компании. Необходимость в этой сделке, основанной "на полном взаимном доверии" с американцами вскоре отпала, так как пришло известие об официальном соглашении РАК с компанией Гудзонова залива о взаимной нейтрализации своих территориальных владений в Америке. Однако идея о возможной продажи Аляски не умерла, а после окончания Крымской войны получила дальнейшее развитие, так как стало очевидным, что расходы на содержание и защиту столь отдаленной и уязвимой с геополитической точки зрения территории будут перевешивать потенциальную прибыль. Весной 1857 года младший брат Александра II великий князь Константин Николаевич в письме министру иностранных дел Александру Горчакову предложил продать Аляску США. По его мнению, этот шаг мог избавить Россию от необходимости защищать ее в случае возможного нападения американцев. Горчаков это предложение поддержал. Однако реализацию решено было отложить сначала до истечения срока в 1862 году привилегий РАК, заключавшихся в монопольном праве на промыслы, торговлю и разработку полезных ископаемых на северо-западе Америки, а также исключительном праве открытия и присоединения к России новых территорий в северной части Тихого океана, а затем до 1865 года в связи с Гражданской войной в США (1861-1865).Поводом к возобновлению рассмотрения вопроса о судьбе Аляски стало возвращение в октябре 1866 года в Санкт-Петербург российского посланника в Вашингтоне Эдуарда Стекля. После беседы с ним великий князь Константин Николаевич и министр финансов Михаил Рейтерн сообщили свои соображения о русских владениях в Америке министру иностранных дел Горчакову. Они обосновывали продажу этих территорий тем, что Россия не сможет удержать североамериканские владения в случае войны, а уступка колоний США должна была способствовать улучшению отношений между двумя странами, одновременно Россия смогла бы сосредоточиться на освоении Дальнего Востока и Приамурья. Ознакомившись с доводами двух влиятельных государственных деятелей, Горчаков пришел к выводу, что настало время принимать окончательное решение. В декабре 1866 года на особом заседании в парадном зале министерства иностранных дел России, проходившем при участии императора Александра II, великого князя Константина Николаевича, министра иностранных дел Александра Горчакова, министра финансов Михаила Рейтерна, управляющего морским министерством Николая Краббе и посланника в Вашингтоне Эдуарда Стекля, было принято решение о продаже российских владений в Северной Америке. Спустя неделю русский император утвердил границу их территории. В марте 1867 года в Вашингтоне в полной секретности прошли переговоры государственного секретаря США Уильяма Сьюарда с Эдуардом Стеклем, в ходе которых были согласованы проект и сумма сделки договора о покупке русских владений в Америке. После этого была отправлена шифрованная телеграмма Горчакову в Петербург об этом. Получив из Петербурга ответ на нее с одобрением продажи Аляски за условленную сумму, Стекль немедленно сообщил об этом госсекретарю США, который вместе со своими сотрудниками за ночь составил договор. 30 марта (18 марта по старому стилю) 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже Россией Аляски Соединенным Штатам Америки за 7,2 миллиона долларов золотом (чуть менее 11 миллионов царских рублей). Договор должен был одобрить сенат США, члены которого, как и большая часть американского населения, очень скептически отнеслись к разумности покупки Сьюарда, называя ее "холодильник Сьюарда" и "Сад белых медведей Сьюарда". В сенате США развернулась дискуссия, часть сенаторов считали, что после завершения разрушительной войны такая покупка тяжела для бюджета страны. Кроме того, выяснилось, что оплата будет осуществляться через личный счет Стекля. Однако 37 голосами против двух сенат одобрил договор. 3 мая (21 апреля по старому стилю) 1867 года он был ратифицирован сенатом США. При прохождении договора о покупке через Сенат США появилось и само название Аляска. Тогда сенатор Чарльз Самнер в своей речи в защиту приобретения новых территорий, следуя традициям коренного населения Алеутских островов, дал им новое наименование – Аляска, т.е. "китовое место, китовое изобилие". 15 мая (3 мая по старому стилю) 1867 года документ ратифицировал российский император Александр II. 18 октября (6 октября по старому стилю) того же года Правительствующий сенат принял указ об исполнении "Высочайше ратифицированной конвенции об уступке Северо-Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских Колоний".В июне 1867 года между странами состоялся обмен ратификационными грамотами. 18 октября (6 октября по старому стилю) 1867 года в столице русских поселений в Северной Америке Новоархангельске (ныне город Ситка) на борту американского военного шлюпа "Оссипи" был подписан акт о передаче колоний США. На площади перед резиденцией главного правителя были выстроены войска обеих стран и под орудийные салюты состоялась церемония спуска русского флага и поднятия американского.Согласно договору Россия уступила США все территории в Северной Америке общей площадью 1519 квадратных километров, в том числе весь полуостров Аляска (по линии, проходящей по меридиану 141º западной долготы), береговую полосу шириной в 10 миль южнее Аляски вдоль западного берега Британской Колумбии; архипелаг Александра; Алеутские острова с островом Атту; острова Ближние, Крысьи, Лисьи, Андреяновские, Шумагина, Тринити, Умнак, Унимак, Кадьяк, Чирикова, Афогнак и другие более мелкие острова; острова в Беринговом море – Св. Лаврентия, Св. Матвея, Нунивак; острова Прибылова. Вместе с территорией Соединенным Штатам передавалось все недвижимое имущество, все колониальные архивы, официальные и исторические документы, относящиеся к передаваемым территориям. Между странами была установлена морская граница в Беринговом проливе и Беринговом море.Коренное население сразу подпадало под юрисдикцию США, остальные жители получили право возвращения в Россию в течение трех лет. Основная часть русского и креольского населения была вывезена РАК, главное правление которой было официально распущено в 1871 году, в Россию, в бывших колониях осталось лишь около 100 человек, преимущественно из числа колониальных граждан (они ходатайствовали о переселении на Дальний Восток вплоть до 1871 года, но так и не были перевезены). Оставшимся русским пришлось тяжело, многие из них предпочли потом перебраться в Калифорнию. Летом 1868 года российский поверенный в делах в Вашингтоне барон Эдуард Стекль получил в казначействе Североамериканских Соединенных Штатов чек на 7,2 миллиона долларов. Эта финансовая операция поставила точку в крупнейшей в мировой истории сделке по продаже территориальных владений. Большая часть полученных за Аляску средств была израсходована на покупку за рубежом принадлежностей для железных дорог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и других. В составе США Аляска сначала была департаментом. С 1867 года она находилась в ведении военного министерства, с 1877 года – министерства финансов, с 1879 года – военно-морского министерства. В 1884-1912 годах имела статус округа. В конце XIX века на Аляске были обнаружены крупные залежи золота. Так называемая "золотая лихорадка" стимулировала рост численности ее населения. В 1912 году Аляска получила статус "территории", а с 1959 года является 49-м штатом США. В XX веке на ее территории были открыты крупные месторождения нефти и газа, ныне интенсивно разрабатывающиеся. Со времен холодной войны на Аляске много военных баз. В США 18 октября, в день официальной передачи Аляски, отмечается "День Аляски" (Alaska Day). В самом штате официальным праздником считается день подписания договора – 30 марта. Этот день именуется Днем Сьюарда (Seward's Day) и отмечается в последний понедельник марта. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, аляска, продажа аляски америке: мифы и реальность, александр ii, россия, восточная сибирь, николай муравьев-амурский