Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко заявила, что Зеленский не проявляет самостоятельности - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/zelenskiy-1780653493.html
Матвиенко заявила, что Зеленский не проявляет самостоятельности
Матвиенко заявила, что Зеленский не проявляет самостоятельности - РИА Новости, 29.03.2022
Матвиенко заявила, что Зеленский не проявляет самостоятельности
Позиция Киева в ходе переговоров с Россией все время меняется, она непоследовательна, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Я думаю, в том числе потому... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:03
2022-03-29T13:41
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
совет федерации рф
валентина матвиенко
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779601996_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_258d647e43da4acf1eb9ea4f9e2669d0.jpg
АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Позиция Киева в ходе переговоров с Россией все время меняется, она непоследовательна, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Я думаю, в том числе потому что господин Зеленский не свободен в своих решениях, высказываниях", - сказала спикер журналистам во вторник. По ее словам, видно, как идет сращивание бандеровско-нацистского режима с властью на Украине. При этом, Зеленский ни разу не осудил действия националистов, зверства нацбатов, пытки над российскими военнослужащими. "Либо он разделяет эту идеологию, либо он боится националистических группировок", - сказала спикер СФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780636078.html
https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780576114.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779601996_149:0:2844:2021_1920x0_80_0_0_2127ff7d0b40488cb95f0326f0549d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, совет федерации рф, валентина матвиенко, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
13:03 29.03.2022 (обновлено: 13:41 29.03.2022)
 
Матвиенко заявила, что Зеленский не проявляет самостоятельности

Спикер СФ Матвиенко затруднилась ответить, понимает ли Зеленский тему урегулирования

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Позиция Киева в ходе переговоров с Россией все время меняется, она непоследовательна, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Я думаю, в том числе потому что господин Зеленский не свободен в своих решениях, высказываниях", - сказала спикер журналистам во вторник. По ее словам, видно, как идет сращивание бандеровско-нацистского режима с властью на Украине. При этом, Зеленский ни разу не осудил действия националистов, зверства нацбатов, пытки над российскими военнослужащими. "Либо он разделяет эту идеологию, либо он боится националистических группировок", - сказала спикер СФ.
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
12:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин считает, что результат переговоров Москвы и Киева сомнителен
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 22:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
День 33-й: Кадыров в Мариуполе и ожидание встречи Россия-Украина в Турции
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала