13:03 29.03.2022 (обновлено: 13:41 29.03.2022)
Матвиенко заявила, что Зеленский не проявляет самостоятельности
Спикер СФ Матвиенко затруднилась ответить, понимает ли Зеленский тему урегулирования
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Позиция Киева в ходе переговоров с Россией все время меняется, она непоследовательна, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Я думаю, в том числе потому что господин Зеленский не свободен в своих решениях, высказываниях", - сказала спикер журналистам во вторник. По ее словам, видно, как идет сращивание бандеровско-нацистского режима с властью на Украине. При этом, Зеленский ни разу не осудил действия националистов, зверства нацбатов, пытки над российскими военнослужащими. "Либо он разделяет эту идеологию, либо он боится националистических группировок", - сказала спикер СФ.
"Я думаю, в том числе потому что господин Зеленский не свободен в своих решениях, высказываниях", - сказала спикер журналистам во вторник. По ее словам, видно, как идет сращивание бандеровско-нацистского режима с властью на Украине. При этом, Зеленский ни разу не осудил действия националистов, зверства нацбатов, пытки над российскими военнослужащими. "Либо он разделяет эту идеологию, либо он боится националистических группировок", - сказала спикер СФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.