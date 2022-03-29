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Белоруссия запретила вывоз из страны риса, макарон и муки - РИА Новости, 29.03.2022
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Белоруссия запретила вывоз из страны риса, макарон и муки
Белоруссия запретила вывоз из страны риса, макарон и муки - РИА Новости, 29.03.2022
Белоруссия запретила вывоз из страны риса, макарон и муки
Правительство Белоруссии своим постановлением на три месяца ввело запрет на вывоз из страны риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, макаронных... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T23:56
2022-03-29T23:56
экономика
белоруссия
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением на три месяца ввело запрет на вывоз из страны риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, макаронных изделий, сообщило во вторник министерство антимонопольного регулирования и торговли республики."Постановлением введен запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна злаков обработанного, макаронных изделий. Данная мера введена в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности страны", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что действие постановления не распространяется на товары, вывозимые в государства-члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Решение не касается товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.Оно не распространяется на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС, отличном от Белоруссии, перемещаемые транзитом через ее территорию, а также на перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве-члене ЕАЭС."Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220321/zapret-1779330207.html
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экономика, белоруссия, евразийский экономический союз, в мире
23:56 29.03.2022
 
Белоруссия запретила вывоз из страны риса, макарон и муки

Власти Белоруссии на три месяца запретили вывоз риса, макарон, некоторых видов крупы, муки

© Pixabay / Enotovyj Крупы
Крупы - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Pixabay / Enotovyj
Крупы. Архивное фото
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МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением на три месяца ввело запрет на вывоз из страны риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, макаронных изделий, сообщило во вторник министерство антимонопольного регулирования и торговли республики.
"Постановлением введен запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна злаков обработанного, макаронных изделий. Данная мера введена в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности страны", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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Отмечается, что действие постановления не распространяется на товары, вывозимые в государства-члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Решение не касается товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.
Оно не распространяется на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС, отличном от Белоруссии, перемещаемые транзитом через ее территорию, а также на перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве-члене ЕАЭС.
"Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев", - говорится в сообщении.

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