https://ria.ru/20220329/zapovednik-1780602451.html

Приказ Минприроды "вырезал" часть Кавказского заповедника под курорт

Приказ Минприроды "вырезал" часть Кавказского заповедника под курорт - РИА Новости, 29.03.2022

Приказ Минприроды "вырезал" часть Кавказского заповедника под курорт

Глава Минприроды Александр Козлов подписал приказ, выделяющий из Кавказского заповедника Лагонакский биосферный полигон, который будет использован для развития... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:35

2022-03-29T09:35

2022-03-29T18:00

вячеслав фетисов

госдума рф

юнеп

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

туризм

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава Минприроды Александр Козлов подписал приказ, выделяющий из Кавказского заповедника Лагонакский биосферный полигон, который будет использован для развития туризма и спорта, соответствующий документ размещен на портале правовой информации.В 2021 году создание биосферного полигона под горнолыжный курорт вызвало протесты экологов, считающих, что это приведет к ослаблению природоохранного значения Кавказского заповедника. Минприроды же настаивало на внесении изменений в законодательство, которые разрешат построить горнолыжный курорт "Лагонаки" в Адыгее.Распоряжение министра вносит изменение в положение о Кавказском государственном биосферном заповеднике, утверждая границы специально выделенного участка Лагонакского биосферного полигона Кавказского заповедника, предназначенного для развития познавательного туризма, физической культуры и спорта.Ранее вопрос создания горнолыжного курорта на Лагонаки обсуждался на площадке природоохранного комитета Госдумы. Депутат и посол программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Вячеслав Фетисов отмечал, что ученые сходятся во мнении о непоправимом вреде, который будет нанесен окружающей среде строительством курорта, и что ЮНЕСКО предупредило о возможном исключении Кавказа из списка природного наследия в случае строительства курорта.Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" в июне 2021 года подписали соглашение о создании всесезонного горного экокурорта "Лагонаки". Подписание соглашения стало возможным после создания на территории Лагонакского нагорья биосферного полигона. Документом предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничная инфраструктура будет располагаться за пределами особо охраняемых природных территорий. Главный структурный компонент — Верхняя деревня, ее создание запланировано вне Кавказского заповедника, в районе перевала Азишский. Объем инвестиций составит 23 миллиарда рублей, проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта будет составлять не менее 500 тысяч человек в год.

https://ria.ru/20220306/zapovedniki-1776919017.html

https://ria.ru/20220127/tigirekskiy-1769725197.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав фетисов, госдума рф, юнеп, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество, туризм