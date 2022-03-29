https://ria.ru/20220329/zakon-1780600138.html

Омбудсмен призвала усовершенствовать закон о суррогатном материнстве

Омбудсмен призвала усовершенствовать закон о суррогатном материнстве - РИА Новости, 29.03.2022

Омбудсмен призвала усовершенствовать закон о суррогатном материнстве

В России необходимо совершенствовать законодательство в части суррогатного материнства с учётом нюансов при рождении ребёнка, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:20

2022-03-29T09:20

2022-03-29T11:07

общество

ксения мишонова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В России необходимо совершенствовать законодательство в части суррогатного материнства с учётом нюансов при рождении ребёнка, заявила в интервью РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова."Нужно совершенствовать законодательство в части суррогатного материнства… Но запрещать суррогатное материнство нельзя, иначе рынок просто уйдет в тень - и мы все так же не будем знать судьбу этих детей", - сказала Мишонова.При этом законодательство должно учитывать и нюансы - если суррогатная мать не хочет отдавать ребёнка или он рождается с патологиями и заболеваниями, если роды проходят неудачно, подчеркнула омбудсмен."Я уверена, что у нас многие женщины согласились бы участвовать на добровольной основе. Но при этом они бы получали какие-то льготы, пособия, медицинскую помощь", - уточнила Мишонова.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220128/materinstvo-1770005734.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

общество, ксения мишонова, московская область (подмосковье)