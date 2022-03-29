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Омбудсмен призвала усовершенствовать закон о суррогатном материнстве - РИА Новости, 29.03.2022
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Омбудсмен призвала усовершенствовать закон о суррогатном материнстве
Омбудсмен призвала усовершенствовать закон о суррогатном материнстве - РИА Новости, 29.03.2022
Омбудсмен призвала усовершенствовать закон о суррогатном материнстве
В России необходимо совершенствовать законодательство в части суррогатного материнства с учётом нюансов при рождении ребёнка, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:20
2022-03-29T11:07
общество
ксения мишонова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В России необходимо совершенствовать законодательство в части суррогатного материнства с учётом нюансов при рождении ребёнка, заявила в интервью РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова."Нужно совершенствовать законодательство в части суррогатного материнства… Но запрещать суррогатное материнство нельзя, иначе рынок просто уйдет в тень - и мы все так же не будем знать судьбу этих детей", - сказала Мишонова.При этом законодательство должно учитывать и нюансы - если суррогатная мать не хочет отдавать ребёнка или он рождается с патологиями и заболеваниями, если роды проходят неудачно, подчеркнула омбудсмен."Я уверена, что у нас многие женщины согласились бы участвовать на добровольной основе. Но при этом они бы получали какие-то льготы, пособия, медицинскую помощь", - уточнила Мишонова.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220128/materinstvo-1770005734.html
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общество, ксения мишонова, московская область (подмосковье)
09:20 29.03.2022 (обновлено: 11:07 29.03.2022)
 
Омбудсмен призвала усовершенствовать закон о суррогатном материнстве

Детский омбудсмен Мишонова: необходимо совершенствовать закон о суррогатном материнстве

CC BY 4.0 / Правительство Московской области / Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
CC BY 4.0 / Правительство Московской области /
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В России необходимо совершенствовать законодательство в части суррогатного материнства с учётом нюансов при рождении ребёнка, заявила в интервью РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
"Нужно совершенствовать законодательство в части суррогатного материнства… Но запрещать суррогатное материнство нельзя, иначе рынок просто уйдет в тень - и мы все так же не будем знать судьбу этих детей", - сказала Мишонова.
При этом законодательство должно учитывать и нюансы - если суррогатная мать не хочет отдавать ребёнка или он рождается с патологиями и заболеваниями, если роды проходят неудачно, подчеркнула омбудсмен.
"Я уверена, что у нас многие женщины согласились бы участвовать на добровольной основе. Но при этом они бы получали какие-то льготы, пособия, медицинскую помощь", - уточнила Мишонова.
Читайте полный текст интервью >>>
Владимир Круглый - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 15:32
Сенатор назвал идею о полном запрете суррогатного материнства неправильной
 
ОбществоКсения МишоноваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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