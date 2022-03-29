https://ria.ru/20220329/zakon-1780600138.html
Омбудсмен призвала усовершенствовать закон о суррогатном материнстве
Омбудсмен призвала усовершенствовать закон о суррогатном материнстве - РИА Новости, 29.03.2022
Омбудсмен призвала усовершенствовать закон о суррогатном материнстве
В России необходимо совершенствовать законодательство в части суррогатного материнства с учётом нюансов при рождении ребёнка, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:20
2022-03-29T09:20
2022-03-29T11:07
общество
ксения мишонова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В России необходимо совершенствовать законодательство в части суррогатного материнства с учётом нюансов при рождении ребёнка, заявила в интервью РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова."Нужно совершенствовать законодательство в части суррогатного материнства… Но запрещать суррогатное материнство нельзя, иначе рынок просто уйдет в тень - и мы все так же не будем знать судьбу этих детей", - сказала Мишонова.При этом законодательство должно учитывать и нюансы - если суррогатная мать не хочет отдавать ребёнка или он рождается с патологиями и заболеваниями, если роды проходят неудачно, подчеркнула омбудсмен."Я уверена, что у нас многие женщины согласились бы участвовать на добровольной основе. Но при этом они бы получали какие-то льготы, пособия, медицинскую помощь", - уточнила Мишонова.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20220128/materinstvo-1770005734.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ксения мишонова, московская область (подмосковье)
09:20 29.03.2022 (обновлено: 11:07 29.03.2022)
Омбудсмен призвала усовершенствовать закон о суррогатном материнстве
Детский омбудсмен Мишонова: необходимо совершенствовать закон о суррогатном материнстве
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В России необходимо совершенствовать законодательство в части суррогатного материнства с учётом нюансов при рождении ребёнка, заявила в интервью РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
"Нужно совершенствовать законодательство в части суррогатного материнства… Но запрещать суррогатное материнство нельзя, иначе рынок просто уйдет в тень - и мы все так же не будем знать судьбу этих детей", - сказала Мишонова.
При этом законодательство должно учитывать и нюансы - если суррогатная мать не хочет отдавать ребёнка или он рождается с патологиями и заболеваниями, если роды проходят неудачно, подчеркнула омбудсмен.
"Я уверена, что у нас многие женщины согласились бы участвовать на добровольной основе. Но при этом они бы получали какие-то льготы, пособия, медицинскую помощь", - уточнила Мишонова.