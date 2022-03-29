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Роскомнадзор составит протоколы на Google за неудаление YouTube материалов - РИА Новости, 29.03.2022
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Роскомнадзор составит протоколы на Google за неудаление YouTube материалов
Роскомнадзор составит протоколы на Google за неудаление YouTube материалов - РИА Новости, 29.03.2022
Роскомнадзор составит протоколы на Google за неудаление YouTube материалов
Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Google за неудаление YouTube материалов по требованию Генпрокуратуры РФ, сообщает ведомство. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:31
2022-03-29T18:31
цензура
технологии
россия
украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
вооруженные силы рф
google
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Google за неудаление YouTube материалов по требованию Генпрокуратуры РФ, сообщает ведомство."Роскомнадзор планирует в ближайшее время составить в отношении американской компании Google LLC два административных протокола по ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление видеохостингом YouTube материалов в соответствии с требованиями Генеральной прокуратуры России", - говорится в сообщении.Сообщается, что платформа способствует распространению лживого контента, содержащего недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующего ВС РФ.Уточняется, что за неудаление в установленный срок подобного рода противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность по статье 13.41 КоАП РФ, где размер штрафа может составлять до 8 миллионов рублей, а в случае повторного совершения административного правонарушения размер штрафа может быть увеличен до 20% годовой выручки компании.Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ в рекламных роликах на YouTube.
https://ria.ru/20220328/fadeev-1780544305.html
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цензура, технологии, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, вооруженные силы рф, google
18:31 29.03.2022
 
Роскомнадзор составит протоколы на Google за неудаление YouTube материалов

Роскомнадзор составит протоколы на Google за неудаление в YouTube запрещенных материалов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Google за неудаление YouTube материалов по требованию Генпрокуратуры РФ, сообщает ведомство.
"Роскомнадзор планирует в ближайшее время составить в отношении американской компании Google LLC два административных протокола по ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление видеохостингом YouTube материалов в соответствии с требованиями Генеральной прокуратуры России", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что платформа способствует распространению лживого контента, содержащего недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующего ВС РФ.
Уточняется, что за неудаление в установленный срок подобного рода противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность по статье 13.41 КоАП РФ, где размер штрафа может составлять до 8 миллионов рублей, а в случае повторного совершения административного правонарушения размер штрафа может быть увеличен до 20% годовой выручки компании.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ в рекламных роликах на YouTube.
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ЦензураТехнологииРоссияУкраинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTubeВооруженные силы РФGoogle
 
 
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