https://ria.ru/20220329/youtube-1780740411.html
Роскомнадзор составит протоколы на Google за неудаление YouTube материалов
Роскомнадзор составит протоколы на Google за неудаление YouTube материалов - РИА Новости, 29.03.2022
Роскомнадзор составит протоколы на Google за неудаление YouTube материалов
Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Google за неудаление YouTube материалов по требованию Генпрокуратуры РФ, сообщает ведомство. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:31
2022-03-29T18:31
2022-03-29T18:31
цензура
технологии
россия
украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
вооруженные силы рф
google
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Google за неудаление YouTube материалов по требованию Генпрокуратуры РФ, сообщает ведомство."Роскомнадзор планирует в ближайшее время составить в отношении американской компании Google LLC два административных протокола по ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление видеохостингом YouTube материалов в соответствии с требованиями Генеральной прокуратуры России", - говорится в сообщении.Сообщается, что платформа способствует распространению лживого контента, содержащего недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующего ВС РФ.Уточняется, что за неудаление в установленный срок подобного рода противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность по статье 13.41 КоАП РФ, где размер штрафа может составлять до 8 миллионов рублей, а в случае повторного совершения административного правонарушения размер штрафа может быть увеличен до 20% годовой выручки компании.Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ в рекламных роликах на YouTube.
https://ria.ru/20220328/fadeev-1780544305.html
https://ria.ru/20220326/roskomnadzor-1780280156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цензура, технологии, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, вооруженные силы рф, google
Роскомнадзор составит протоколы на Google за неудаление YouTube материалов
Роскомнадзор составит протоколы на Google за неудаление в YouTube запрещенных материалов