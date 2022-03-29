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В экстренных службах назвали предварительную причину взрыва под Белгородом

В экстренных службах назвали предварительную причину взрыва под Белгородом - РИА Новости, 29.03.2022

В экстренных службах назвали предварительную причину взрыва под Белгородом

Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T22:41

2022-03-29T22:41

2022-03-29T22:54

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора", - сказал собеседник агентства.Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что взрыв произошел в районе села Красный Октябрь в Белгородской области. Жители региона публикуют в социальных сетях видео со вспышками на территории Белгородского района. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при взрыве пострадали четверо сотрудников силовых структур. Глава региона отмечал, что о причинах произошедшего сообщит после всех проведенных следственных мероприятий.

белгородская область

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков