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В экстренных службах назвали предварительную причину взрыва под Белгородом - РИА Новости, 29.03.2022
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В экстренных службах назвали предварительную причину взрыва под Белгородом
В экстренных службах назвали предварительную причину взрыва под Белгородом - РИА Новости, 29.03.2022
В экстренных службах назвали предварительную причину взрыва под Белгородом
Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T22:41
2022-03-29T22:54
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора", - сказал собеседник агентства.Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что взрыв произошел в районе села Красный Октябрь в Белгородской области. Жители региона публикуют в социальных сетях видео со вспышками на территории Белгородского района. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при взрыве пострадали четверо сотрудников силовых структур. Глава региона отмечал, что о причинах произошедшего сообщит после всех проведенных следственных мероприятий.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
22:41 29.03.2022 (обновлено: 22:54 29.03.2022)
 
В экстренных службах назвали предварительную причину взрыва под Белгородом

Экстренные службы: причиной взрыва в Белгородской области мог стать человеческий фактор

© РИА НовостиВзрывотехническая лаборатория
Взрывотехническая лаборатория - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости
Взрывотехническая лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что взрыв произошел в районе села Красный Октябрь в Белгородской области. Жители региона публикуют в социальных сетях видео со вспышками на территории Белгородского района. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при взрыве пострадали четверо сотрудников силовых структур. Глава региона отмечал, что о причинах произошедшего сообщит после всех проведенных следственных мероприятий.
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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