https://ria.ru/20220329/vzryv-1780767093.html

В Белгородской области прогремел взрыв

В Белгородской области прогремел взрыв - РИА Новости, 30.03.2022

В Белгородской области прогремел взрыв

В районе села Красный Октябрь в Белгородской области прогремели взрывы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-29T21:50

2022-03-29T21:50

2022-03-30T06:38

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В районе села Красный Октябрь в Белгородской области прогремели взрывы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.На месте работают все экстренные службы, прибыла оперативная группа МЧС. По словам Гладкова, специалисты проведут еще один обход села, чтобы осмотреть дома на наличие повреждений.Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при взрыве пострадали четверо сотрудников силовых структур.По предварительным данным, причиной взрывов стал человеческий фактор, добавил собеседник агентства.Глава региона, со своей стороны, пообещал сообщить о причинах произошедшего после всех следственных мероприятий.

https://ria.ru/20220224/obstrel-1774859349.html

белгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область