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В Белгородской области прогремел взрыв
В Белгородской области прогремел взрыв - РИА Новости, 30.03.2022
В Белгородской области прогремел взрыв
В районе села Красный Октябрь в Белгородской области прогремели взрывы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-29T21:50
2022-03-29T21:50
2022-03-30T06:38
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В районе села Красный Октябрь в Белгородской области прогремели взрывы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.На месте работают все экстренные службы, прибыла оперативная группа МЧС. По словам Гладкова, специалисты проведут еще один обход села, чтобы осмотреть дома на наличие повреждений.Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при взрыве пострадали четверо сотрудников силовых структур.По предварительным данным, причиной взрывов стал человеческий фактор, добавил собеседник агентства.Глава региона, со своей стороны, пообещал сообщить о причинах произошедшего после всех следственных мероприятий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область
21:50 29.03.2022 (обновлено: 06:38 30.03.2022)
В Белгородской области прогремел взрыв
Под Белгородом в районе села Красный Октябрь прогремел взрыв, жертв и пострадавших нет
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
В районе села Красный Октябрь в Белгородской области прогремели взрывы, сообщил
губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет", — написал он.
На месте работают все экстренные службы, прибыла оперативная группа МЧС. По словам Гладкова, специалисты проведут еще один обход села, чтобы осмотреть дома на наличие повреждений.
Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при взрыве пострадали четверо сотрудников силовых структур.
По предварительным данным, причиной взрывов стал человеческий фактор, добавил собеседник агентства.
Глава региона, со своей стороны, пообещал сообщить о причинах произошедшего после всех следственных мероприятий.