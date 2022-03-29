https://ria.ru/20220329/vysylka-1780653160.html
МИД вышлет дипломатов стран Балтии из России по принципу взаимности
МИД вышлет дипломатов стран Балтии из России по принципу взаимности - РИА Новости, 29.03.2022
МИД вышлет дипломатов стран Балтии из России по принципу взаимности
МИД в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов прекратил аккредитацию десяти представителей прибалтийских стран. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:03
2022-03-29T13:03
2022-03-29T14:27
в мире
литва
украина
россия
эстония
латвия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. МИД в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов прекратил аккредитацию десяти представителей прибалтийских стран."Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников посольства Литвы, трёх – посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге", — заявили РИА Новости в ведомстве.Москва заявила главам дипмиссий "решительный протест в связи с ничем не обоснованными действиями".Латвия и Эстония 18 марта выдворили по три сотрудника российского посольства, а Литва — четырех. Их обвинили в деятельности, "противоречащей дипломатическому статусу", а также в "подрыве безопасности" стран, на территории которых они работали.Накануне 45 сотрудников диппредставительства Польши также покинули страну по требованию Варшавы. МИД Северной Македонии также объявил пятерых российских дипломатов персонами нон-грата.Россия, как правило, отвечает на такие действия симметрично. Представитель МИД Мария Захарова, комментируя "недружественные шаги" Скопье, отметила, что Москва "будет вынуждена принять ответные меры".
https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, украина, россия, эстония, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:03 29.03.2022 (обновлено: 14:27 29.03.2022)
МИД вышлет дипломатов стран Балтии из России по принципу взаимности
МИД России объявил о высылке десяти сотрудников посольств Литвы, Латвии и Эстонии