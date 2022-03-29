https://ria.ru/20220329/vysylka-1780653160.html

МИД вышлет дипломатов стран Балтии из России по принципу взаимности

МИД вышлет дипломатов стран Балтии из России по принципу взаимности - РИА Новости, 29.03.2022

МИД вышлет дипломатов стран Балтии из России по принципу взаимности

МИД в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов прекратил аккредитацию десяти представителей прибалтийских стран. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:03

2022-03-29T13:03

2022-03-29T14:27

в мире

литва

украина

россия

эстония

латвия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. МИД в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов прекратил аккредитацию десяти представителей прибалтийских стран."Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников посольства Литвы, трёх – посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге", — заявили РИА Новости в ведомстве.Москва заявила главам дипмиссий "решительный протест в связи с ничем не обоснованными действиями".Латвия и Эстония 18 марта выдворили по три сотрудника российского посольства, а Литва — четырех. Их обвинили в деятельности, "противоречащей дипломатическому статусу", а также в "подрыве безопасности" стран, на территории которых они работали.Накануне 45 сотрудников диппредставительства Польши также покинули страну по требованию Варшавы. МИД Северной Македонии также объявил пятерых российских дипломатов персонами нон-грата.Россия, как правило, отвечает на такие действия симметрично. Представитель МИД Мария Захарова, комментируя "недружественные шаги" Скопье, отметила, что Москва "будет вынуждена принять ответные меры".

https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html

литва

украина

россия

эстония

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, литва, украина, россия, эстония, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)